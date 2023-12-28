В Уфе планируют масштабную реновацию юго-западного склона

В техническом задании указывается, что в перестроенном районе будет осуществлено строительство различных типов улиц, включая главные, а также новых жилых комплексов, мест для отдыха, парковок и зарядных станций для электромобилей. При этом, архитекторы должны учесть сохранение объектов культурного наследия, которые находятся на данной территории. Территория расположена в зонах, подверженных затоплениям, карстовым и эрозионным процессам.