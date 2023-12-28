В Уфе планируют масштабную реновацию юго-западного склона

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Тендер на разработку проекта планировки территории был объявлен Главным управлением архитектуры и градостроительства Уфы, как сообщает РБК Уфа. Обширная территория от железнодорожного моста через Белую и Пятигорской улицы на юге до Затонского моста и улицы Цюрупы — на севере попадает под эту планировку.
Речь идет о зоне примерно в 329,2 га. Организация, которая выиграет тендер, получит задание на создание проекта, подразумевающего гармоничное развитие участка, включая интеграцию учебных заведений и служб для населения, а также место для снегоплавильного пункта. Бюджетная планка на реализацию проекта ограничивается суммой в 33 миллиона рублей.
В техническом задании указывается, что в перестроенном районе будет осуществлено строительство различных типов улиц, включая главные, а также новых жилых комплексов, мест для отдыха, парковок и зарядных станций для электромобилей. При этом, архитекторы должны учесть сохранение объектов культурного наследия, которые находятся на данной территории. Территория расположена в зонах, подверженных затоплениям, карстовым и эрозионным процессам.
Планируется, что подрядчик для реализации проекта будет отобран в ходе аукциона, который намечен на двадцать восьмое февраля 2024 года. Финансирование работ будет осуществляться из муниципальной казны, а полное завершение разработки проекта предусматривается к ноябрю 2024 года.