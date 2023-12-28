В Нефтекамске ночью загорелся припаркованный автомобиль

На стоянке в Нефтекамске ночью, вспыхнул пожар: огонь охватил автомобиль. Сообщение о возгорании прозвучало по рации, и это услышали сотрудники полиции, которые находились недалеко. Они оперативно занялись тушением, заимствовав у охранника лопаты, и начали снегом забрасывать горящий автомобиль, пытаясь предотвратить распространение огня.