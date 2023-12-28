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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

В Башкирии сотрудники ДПС помогли потушить загоревшийся автомобиль

В Нефтекамске ночью загорелся припаркованный автомобиль

28 декабря 2023, 04:42
Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии сотрудники ДПС помогли потушить загоревшийся автомобиль

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ

На стоянке в Нефтекамске ночью, вспыхнул пожар: огонь охватил автомобиль. Сообщение о возгорании прозвучало по рации, и это услышали сотрудники полиции, которые находились недалеко. Они оперативно занялись тушением, заимствовав у охранника лопаты, и начали снегом забрасывать горящий автомобиль, пытаясь предотвратить распространение огня.

Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки, но благодаря своим действиям они смогли снизить последствия пожара и частично потушить огонь до приезда пожарной бригады.

Видео: пресс-служба МВД по РБ
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