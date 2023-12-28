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Updated Сегодня, 10:36

Компания «УфаХимПроект» оштрафована на 10 млн из-за взяток

В Башкирии компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку 2,3 млн

28 декабря 2023, 10:34
Фото: Midjourney

Компания «УфаХимПроект» оштрафована на 10 млн из-за взяток

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ

За совершение коррупционного правонарушения, компания «УфаХимПроект» была оштрафована на сумму в 10 миллионов рублей, как сообщает прокуратура республики.

Один из руководителей отдела маркетинга компании передавал деньги сотруднику поставщика продукции в качестве взятки. За период с апреля 2019 года по февраль 2021 года было передано общей суммой 2,3 миллиона рублей. Взамен, получатель взятки обеспечивал положительное рассмотрение предложений компании и срочную оплату поставленного товара.

Нарушение административного закона по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) было фиксировано прокуратурой Чишминского района, и было возбуждено соответствующее дело. Штраф компания оплатила.

Ранее приговором Чишминского районного суда РБ должностное лицо признано виновным по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Дача взятки#Коррупция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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