В Башкирии компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку 2,3 млн

Один из руководителей отдела маркетинга компании передавал деньги сотруднику поставщика продукции в качестве взятки. За период с апреля 2019 года по февраль 2021 года было передано общей суммой 2,3 миллиона рублей. Взамен, получатель взятки обеспечивал положительное рассмотрение предложений компании и срочную оплату поставленного товара.