Уронила на себя: в Уфе игры на детской площадке закончились в травмпункте

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
По данным тг-канала, инцидент произошел на детской площадке в микрорайоне Дёма. Девочка играла с друзьями и в какой-то момент захотела поднять тяжёлую металлическую ограду, но уронила её на себя.
Медицинскую помощь ей оказали в травмпункте РДКБ — у девочки диагностирован перелом кисти. В настоящий момент она находится дома, идет на поправку.
Напомним, ранее в Уфе подросток получил травмы после катания на качелях в парке «Первомайский». Ситуацию прокомментировали в мэрии, отметив, что качели использовались с нарушением правил техники безопасности.