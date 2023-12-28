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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

На площадке в Уфе хоккейные ворота упали на 10-летнюю девочку

Уронила на себя: в Уфе игры на детской площадке закончились в травмпункте

28 декабря 2023, 16:04
Фото: 1MI

На площадке в Уфе хоккейные ворота упали на 10-летнюю девочку

Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По данным тг-канала, инцидент произошел на детской площадке в микрорайоне Дёма. Девочка играла с друзьями и в какой-то момент захотела поднять тяжёлую металлическую ограду, но уронила её на себя.

Медицинскую помощь ей оказали в травмпункте РДКБ — у девочки диагностирован перелом кисти. В настоящий момент она находится дома, идет на поправку.

Напомним, ранее в Уфе подросток получил травмы после катания на качелях в парке «Первомайский». Ситуацию прокомментировали в мэрии, отметив, что качели использовались с нарушением правил техники безопасности.

#Азамат Нухов
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