Ученые из РФ создали независимый от импортных ингредиентов препарат от диабета

Известно, что российские власти активно поддерживают научно-исследовательские работы по созданию новых медпрепаратов. Поскольку на зарубежные лекарства действуют патенты, премьер-министр постановил выделить субсидии на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность для разработки российских лекарств, способных полноценно заменить импортные. То есть можно утверждать, что программа импортозамещения в столь важной для нашей страны сфере, как фармацевтика, работает и приносит свои плоды.