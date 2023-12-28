Ученые из РФ создали независимый от импортных ингредиентов препарат от диабета

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В газете «Аргументы и факты» был проведен круглый стол, на котором сообщили, что диагноз «диабет» в РФ ежегодно ставится 240 тыс. граждан. Известно, что 85—90% таких пациентов страдают от избытка массы тела либо ожирения.
Медики часто рекомендуют имеющим избыточный вес принимать препараты на основе семаглутида. Они не только снижают уровень сахара в крови, но и помогают постепенно сбросить вес, что очень важно при заболевании диабетом.
Издание «Новые Известия» сообщает, что медицинский препарат на основе семаглутида, который зарегистрирован в РФ под маркой «Оземпик», впервые создали на Западе. Когда в аптечных сетях России стала наблюдаться нехватка ряда препаратов ввиду приостановки поставок продукции фармкомпании Novo Nordisk (Дания), запасы «Оземпика» в аптеках тоже стали быстро истощаться.
Но недавно российские ученые разработали свой семаглутид, зарегистрированный под торговым названием «Квинсента». Препарат производства России не является аналогом датского. Он синтезируется путем химических реакций, тогда как зарубежное лекарственное средство производится на основе процессов биосинтеза при помощи микроорганизмов.
По заявлению директора по новым продуктам компании «Промомед» Киры Заславской, химические реакции прогнозируемы, следовательно, ошибки в конечной формуле исключены. При этом вещество, полученное в результате химического синтеза, можно проанализировать при помощи высокоточного современного оборудования.
Разработчик уже получил регистрационное удостоверение на препарат.
Это значит, что новое лекарство прошло все исследования, необходимые для подтверждения его качества и безопасности.
По заявлению профессора Татьяны Демидовой, заведующей кафедрой эндокринологии РНИМУ им. Пирогова, препарат нового класса — аналог ГПП-1 — стал значимой разработкой для медиков и их пациентов. Вещество разрешено к применению, рекомендуется в составе терапии сахарного диабета и ожирения и имеет доступную стоимость.
Известно, что российские власти активно поддерживают научно-исследовательские работы по созданию новых медпрепаратов. Поскольку на зарубежные лекарства действуют патенты, премьер-министр постановил выделить субсидии на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность для разработки российских лекарств, способных полноценно заменить импортные. То есть можно утверждать, что программа импортозамещения в столь важной для нашей страны сфере, как фармацевтика, работает и приносит свои плоды.