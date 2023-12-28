Стало известно в какие месяцы чаще всего рождались малыши в Башкирии

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
В текущем году, за первые десять месяцев, в Башкирии зарегистрировали рождение 29 888 малышей, что ниже прошлогодних показателей на 0,9%.
Статистика Башстата выявила, что август оказался самым богатым на новорожденных — с 3,6 тысячами младенцев. Март и июль также были популярными для рождения детей, с 3,2 и 3,1 тысячами соответственно, в то время как апрель показал наименьшее количество родившихся — всего 2,7 тысячи.
В прошлом году, именно в марте и августе, было зафиксировано наибольшее количество рождений, достигнувшее отметки в 3400 младенцев в каждом из этих месяцев. В то же время, в 2021 году наибольшее количество новорожденных было зарегистрировано в марте (3,9 тысячи) и июне (3,6 тысячи).
Ранее Mkset сообщал о районах Башкирии с аномально высокими показателями смертности. Так, по итогам девяти месяцев уходящего 2023 года в Башкирии умерло 39 584 человека. Из них — 21 596 мужчин и 17 988 женщин.