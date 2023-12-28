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Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

В Башкирии назвали самый плодовитый месяц за 2023 год

Стало известно в какие месяцы чаще всего рождались малыши в Башкирии

28 декабря 2023, 03:33
Фото: Midjourney

В Башкирии назвали самый плодовитый месяц за 2023 год

Об этом свидетельствуют данные Башстата.

В текущем году, за первые десять месяцев, в Башкирии зарегистрировали рождение 29 888 малышей, что ниже прошлогодних показателей на 0,9%.

Статистика Башстата выявила, что август оказался самым богатым на новорожденных — с 3,6 тысячами младенцев. Март и июль также были популярными для рождения детей, с 3,2 и 3,1 тысячами соответственно, в то время как апрель показал наименьшее количество родившихся — всего 2,7 тысячи.

В прошлом году, именно в марте и августе, было зафиксировано наибольшее количество рождений, достигнувшее отметки в 3400 младенцев в каждом из этих месяцев. В то же время, в 2021 году наибольшее количество новорожденных было зарегистрировано в марте (3,9 тысячи) и июне (3,6 тысячи).

Ранее Mkset сообщал о районах Башкирии с аномально высокими показателями смертности. Так, по итогам девяти месяцев уходящего 2023 года в Башкирии умерло 39 584 человека. Из них — 21 596 мужчин и 17 988 женщин.

#Общество#Башкирия#Рождаемость#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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