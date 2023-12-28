Стало известно в какие месяцы чаще всего рождались малыши в Башкирии

В прошлом году, именно в марте и августе, было зафиксировано наибольшее количество рождений, достигнувшее отметки в 3400 младенцев в каждом из этих месяцев. В то же время, в 2021 году наибольшее количество новорожденных было зарегистрировано в марте (3,9 тысячи) и июне (3,6 тысячи).