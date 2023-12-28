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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В центре Уфы на несколько дней ограничат проезд из-за праздничных мероприятий

Проезд в центр Уфы ограничат из-за приезда звезды 90-х

28 декабря 2023, 12:21
Фото: 1MI

В центре Уфы на несколько дней ограничат проезд из-за праздничных мероприятий

В мэрии жителям и гостям города порекомендовали планировать маршрут заранее — с учетом ограничений.

В Уфе в предстоящие новогодние каникулы пройдет ряд праздничных мероприятий под эгидой зимнего фестиваля «Терра Зима». К слову, первое из них — праздничный концерт с участием звезд эстрады.

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В связи с мероприятиями, которые продлятся до воскресенья, 3 января, на дорогах Уфы вводится ряд ограничений. В частности, проезд на автомобиле будет ограничен по нескольким улицам в центре города:

  • с 15:00 31 декабря до 06:00 4 января — ул. Пушкина: от ул. Цюрупы до ул. Ленина;
  • с 14:30 до 18:30 1 января — ул. Пушкина: от ул. Ленина до ул. Пушкина, 95; ул. Ленина: от ул. Пушкина до ул. Коммунистической; ул. Коммунистическая: от ул. Карла Маркса до ул. Ленина;
  • с 11:00 до 18:00 3 января — ул. Пушкина: от ул. Ленина до ул. Пушкина, 95; ул. Ленина: от ул. Пушкина до ул. Коммунистической; ул. Коммунистическая: от ул. Мустая Карима до ул. Ленина.

В администрации Уфы отмечают, что схема маршрутов общественного транспорта будет изменена. Отметим, что ранее глава регионального Минтранса Александр Клебанов заявил, что в период новогодних праздников, включая 31 декабря, в Уфе изменится время работы общественного транспорта, а также количество автобусов на маршрутах.

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#Общество#Администрация Уфы#Ограничение движения#Автомобиль#Новости Уфы#Новый год#Автобусы#Азамат Нухов#2024 год#Ограничительные меры
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