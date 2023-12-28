Проезд в центр Уфы ограничат из-за приезда звезды 90-х

В администрации Уфы отмечают, что схема маршрутов общественного транспорта будет изменена. Отметим, что ранее глава регионального Минтранса Александр Клебанов заявил, что в период новогодних праздников, включая 31 декабря, в Уфе изменится время работы общественного транспорта, а также количество автобусов на маршрутах.