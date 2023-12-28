Проезд в центр Уфы ограничат из-за приезда звезды 90-х

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Уфе в предстоящие новогодние каникулы пройдет ряд праздничных мероприятий под эгидой зимнего фестиваля «Терра Зима». К слову, первое из них — праздничный концерт с участием звезд эстрады.
В связи с мероприятиями, которые продлятся до воскресенья, 3 января, на дорогах Уфы вводится ряд ограничений. В частности, проезд на автомобиле будет ограничен по нескольким улицам в центре города:
В администрации Уфы отмечают, что схема маршрутов общественного транспорта будет изменена. Отметим, что ранее глава регионального Минтранса Александр Клебанов заявил, что в период новогодних праздников, включая 31 декабря, в Уфе изменится время работы общественного транспорта, а также количество автобусов на маршрутах.