Кировский район Уфы ожидает масштабная стройка

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:31
Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной Кузнецовским затоном, улицей Пугачева, реками Уфой и Белой. Застройщиком станет компания ООО «Квадратные метры». Право на освоение земли в этом районе она получила еще в 2017 году.
Согласно документации, опубликованной на сайте мэрии, на данной территории планируется строительство девяти жилых домов до 33 этажей. Общая площадь жилого фонда составит 250 тысяч кв.м, в которых будут жить до 8,3 тысячи человек. Суммарная площадь территории застройки составит 24,9 га.
На данном участке планируется разместить здания поликлиники, школы, детского сада, а также помещения под офисы и административные здания.
Предполагается, что сообщение с другими частями города будет осуществляться через мост, строительство которого запланировано от ул. Бородинской. Также в микрорайоне появится новая улица — Симферопольская, которая разместится под мостом «Каменная переправа».