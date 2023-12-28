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В Уфе утвердили проект планировки и межевания территории в Кузнецовском затоне

Кировский район Уфы ожидает масштабная стройка

28 декабря 2023, 14:00
Фото: 1MI

В Уфе утвердили проект планировки и межевания территории в Кузнецовском затоне

Соответствующий документ был опубликован на сайте администрации Уфы.

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной Кузнецовским затоном, улицей Пугачева, реками Уфой и Белой. Застройщиком станет компания ООО «Квадратные метры». Право на освоение земли в этом районе она получила еще в 2017 году.

Согласно документации, опубликованной на сайте мэрии, на данной территории планируется строительство девяти жилых домов до 33 этажей. Общая площадь жилого фонда составит 250 тысяч кв.м, в которых будут жить до 8,3 тысячи человек. Суммарная площадь территории застройки составит 24,9 га.

На данном участке планируется разместить здания поликлиники, школы, детского сада, а также помещения под офисы и административные здания.

Предполагается, что сообщение с другими частями города будет осуществляться через мост, строительство которого запланировано от ул. Бородинской. Также в микрорайоне появится новая улица — Симферопольская, которая разместится под мостом «Каменная переправа».

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