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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Игрушки за миллионы, ограничения движение и парад снегурочек в Уфе

Игрушки за миллионы, ограничения движение и парад снегурочек в Уфе

28 декабря 2023, 17:05
Фото: 1MI
О главных событиях четверга, 28 декабря, — в дайджесте Mkset.

В преддверии Нового года традиционно возрастает спрос на елочные игрушки. Кто-то покупает разноцветные пластиковые шарики в ближайшем супермаркете, некоторые же, напротив, ищут оригинальности и готовы отдать немалые деньги за уникальный декор. Так, многие пользователи сети обратили внимание на елочные игрушки на популярной онлайн-площадке. Советские стеклянные шары и фигурки на прищепках выставлены на продажу за сотни тысяч рублей. Об особенностях ценообразования на редкие елочные игрушки времен СССР высказались уфимские антиквары.

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной Кузнецовским затоном, улицей Пугачева, реками Уфой и Белой. Согласно документации, опубликованной на сайте мэрии, на данной территории планируется строительство девяти жилых домов до 33 этажей. Общая площадь жилого фонда составит 250 тысяч кв.м, в которых будут жить до 8,3 тысячи человек. Суммарная площадь территории застройки составит 24,9 га.

С началом нового года в Уфе произойдут важные изменения в организации движения транспорта, в особенности на территории прилегающей к улице Пугачева. С 1 января 2024 года до 30 июня 2024 года будет закрыта проезжая часть правой полосы улицы Пугачева на участке от дома по ул. Авиаторской, 29 до перекрестка с ул. Бельской в сторону Нагаево. Транспортный поток будет перенаправлен на новую объездную дорогу. Причину изменений назвали в мэрии.

В Уфе объявлен тендер на разработку проекта по улучшению юго-западного склона. Обширная территория от железнодорожного моста через Белую и Пятигорской улицы на юге до Затонского моста и улицы Цюрупы — на севере попадает под эту планировку. Организация, которая выиграет тендер, получит задание на создание проекта, подразумевающего гармоничное развитие участка, включая интеграцию учебных заведений и служб для населения, а также место для снегоплавильного пункта. Бюджетная планка на реализацию проекта ограничивается суммой в 33 миллиона рублей.

В Уфе в предстоящие новогодние каникулы пройдет ряд праздничных мероприятий под эгидой зимнего фестиваля «Терра Зима». К слову, первое из них — праздничный концерт с участием звезд эстрады. Открывающее мероприятие запланировано на последний день уходящего года, 31 декабря, — на Советской площади. Праздничные мероприятия продлятся вплоть до третьего января, включительно. Вместе с тем изменится схема проезда по ряду улиц в центре города. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
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