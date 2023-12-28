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Updated Сегодня, 07:15

Стала известна полная программа фестиваля «Терра Зима» в Уфе

Гастроярмарка и парад Снегурочек: полная программа фестиваля «Терра Зима» в Уфе

28 декабря 2023, 07:13
Фото: 1MI

Стала известна полная программа фестиваля «Терра Зима» в Уфе

Фестиваль «Новогодние каникулы „Терра Зима“» продлится три дня.

В рамках предстоящего празднования Нового года, Центр по продвижению туризма в регионе анонсировал обширные мероприятия в рамках зимнего фестиваля «Терра Зима». Открывающее мероприятие запланировано на последний день уходящего года, 31 декабря, на Советской площади, где зрителей порадует своим выступлением известная Татьяна Овсиенко. Праздничные мероприятия продлятся вплоть до третьего января, включительно.

1 января

«Забег обещаний».

  • 11:30 — сбор участников, Верхнеторговая площадь, 1
  • 12:00 — старт.

Маршрут: Гостиный двор — ул. Ленина — ул. Пушкина — ул. К. Маркса — ул. Коммунистическая. Получить номерок бегуна можно здесь. После забега пройдет конкурс новогодних костюмов. Главный приз — 150 тыс. рублей.

  • 12:00 — 20:00 — концерт.
  • 15:00 — 16:00 — регистрация, Верхнеторговая площадь, 1.
  • 16:00 — 17:00 — карнавальное шествие.
  • 18:00 — награждение, дискотека, театрализованное интерактивное представление.

2 января

  • 12:00 на Советской площади стартует «Зимний сабантуй».

Посетителей ожидает праздничное мероприятие, гастроярмарка и народные гуляния. Также состоится соревнование среди лучших самоварщиков страны. Победитель получит приз 150 000 рублей.

  • 10:00 — регистрация
  • 12:00 — Конкурс самоваров
  • 14:00 — 16:00 — награждение.

3 января

Всероссийский парад Снегурочек снова пройдет в Уфе. К участию приглашаются Снегурочки со всей республики и других регионов! Обязательно наличие костюма. Гран-при — 150 000 рублей.

  • 10:00 — 16:00 — концерт.
  • 10:00 — регистрация— Верхнеторговая площадь, 1.
  • 14:00 — Парад Снегурочек.
  • 15:00 — 16:00 — развлекательная программа.
  • 16:00 — награждение.
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Праздники#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова#Праздничные дни#Праздничные мероприятия
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