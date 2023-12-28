Гастроярмарка и парад Снегурочек: полная программа фестиваля «Терра Зима» в Уфе

В рамках предстоящего празднования Нового года, Центр по продвижению туризма в регионе анонсировал обширные мероприятия в рамках зимнего фестиваля «Терра Зима». Открывающее мероприятие запланировано на последний день уходящего года, 31 декабря, на Советской площади, где зрителей порадует своим выступлением известная Татьяна Овсиенко. Праздничные мероприятия продлятся вплоть до третьего января, включительно.