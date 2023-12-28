Гастроярмарка и парад Снегурочек: полная программа фестиваля «Терра Зима» в Уфе

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В рамках предстоящего празднования Нового года, Центр по продвижению туризма в регионе анонсировал обширные мероприятия в рамках зимнего фестиваля «Терра Зима». Открывающее мероприятие запланировано на последний день уходящего года, 31 декабря, на Советской площади, где зрителей порадует своим выступлением известная Татьяна Овсиенко. Праздничные мероприятия продлятся вплоть до третьего января, включительно.
«Забег обещаний».
Маршрут: Гостиный двор — ул. Ленина — ул. Пушкина — ул. К. Маркса — ул. Коммунистическая. Получить номерок бегуна можно здесь. После забега пройдет конкурс новогодних костюмов. Главный приз — 150 тыс. рублей.
Посетителей ожидает праздничное мероприятие, гастроярмарка и народные гуляния. Также состоится соревнование среди лучших самоварщиков страны. Победитель получит приз 150 000 рублей.
Всероссийский парад Снегурочек снова пройдет в Уфе. К участию приглашаются Снегурочки со всей республики и других регионов! Обязательно наличие костюма. Гран-при — 150 000 рублей.