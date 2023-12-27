Жители Башкирии поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Даванкова

«Моя мечта остаётся неизменной. Я хочу, чтобы наша страна была свободной, богатой и независимой. Но политики постоянно тянут людей в прошлое, выдумывая нелепые ограничения на манер запрета абортов и цензуры фильмов. Мы идем на выборы, чтобы в стране решали реальные проблемы: рост цен, доступность жилья, создание перспективных рабочих мест в регионах России. Чтобы построить страну нашей мечты, нам нужно провести честную и открытую кампанию. Дойти и достучаться до каждого свободного человека, который понимает, что без перемен развития не будет», — заявил Даванков.