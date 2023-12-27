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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Следователи рассказали о том, как в Уфе школьники избили ребёнка

Заставляли надевать пакет на голову: в Уфе сверстники издевались над школьником

27 декабря 2023, 15:25
Фото: 1MI

Следователи рассказали о том, как в Уфе школьники избили ребёнка

Мать пострадавшего считает, что подобное уже случалось ранее.

После публикаций в СМИ правоохранители начали проверку факта буллинга в одной из школ Уфы.

Речь идёт о том, что сверстники избили тринадцатилетнего школьника, а также издевались над ним. Журналисты из других изданий сообщают, что издевательство над подростком записывалось на видео. Его заставляли садиться на колени, лизать обувь и жевать комок бумаги, засунутый в рот.

Мама ребёнка написала заявление в полицию. По её словам, подобное поведение сверстников — не впервой.

Следственный отдел начал проверку информации.

В другом учебном заведении подрались соседи по комнате. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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#Общество#Город#Уфа#Буллинг#Идэль Гумеров
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