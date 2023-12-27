Заставляли надевать пакет на голову: в Уфе сверстники издевались над школьником

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
После публикаций в СМИ правоохранители начали проверку факта буллинга в одной из школ Уфы.
Речь идёт о том, что сверстники избили тринадцатилетнего школьника, а также издевались над ним. Журналисты из других изданий сообщают, что издевательство над подростком записывалось на видео. Его заставляли садиться на колени, лизать обувь и жевать комок бумаги, засунутый в рот.
Мама ребёнка написала заявление в полицию. По её словам, подобное поведение сверстников — не впервой.
Следственный отдел начал проверку информации.
В другом учебном заведении подрались соседи по комнате. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.