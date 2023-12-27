Заставляли надевать пакет на голову: в Уфе сверстники издевались над школьником

Речь идёт о том, что сверстники избили тринадцатилетнего школьника, а также издевались над ним. Журналисты из других изданий сообщают, что издевательство над подростком записывалось на видео. Его заставляли садиться на колени, лизать обувь и жевать комок бумаги, засунутый в рот.