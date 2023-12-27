Защита Лилии Чанышевой* подала жалобу на приговор

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Адвокат активистки Лилии Чанышевой заявил о том, что будет отстаивать свободу подзащитной в кассационном порядке.
Летом 2023 года соратницу Алексея Навального** и экс-руководителя «Штаба Навального»*** в Уфе Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам лишения свободы общего режима за «публичные призывы к экстремизму», «участие в организации, посягающей на права граждан», «организацию экстремистского сообщества». С осени 2021 года она находится под арестом.
Осенью Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений. С решением оказались не согласны не только защитники активистки, но и государственный обвинитель. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким.
Информацию о кассационной жалобе подтвердил mkset.ru адвокат Чанышевой Рамиль Гизатуллин. По его словам, «каких-либо оснований для удовлетворения требований кассационного представления [государственного обвинения] нет».
— Сами материалы уголовного дела содержат доказательства невиновности Чанышевой. — Р. Гизатуллин.
В начале декабря Лилию Чанышеву доставили в Женскую исправительную колонию №28 в городе Березники Пермского края. Адвокат посетил подзащитную 25 декабря, где она передала ему, что у неё «угнетённого состояния нет».
Рассмотрение жалобы пройдёт в Шестом кассационном суде в Самаре. Ориентировочно, в феврале.
* — внесена в список террористов и экстремистов.
** — внесён в список террористов и экстремистов.
*** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.