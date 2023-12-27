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Updated Сегодня, 11:56

Адвокат уфимки Лилии Чанышевой* заявил о кассационной жалобе на приговор

Защита Лилии Чанышевой* подала жалобу на приговор

27 декабря 2023, 11:54
Фото: 1MI

Адвокат уфимки Лилии Чанышевой* заявил о кассационной жалобе на приговор

Юрист считает, что «материалы уголовного дела содержат доказательства невиновности» активистки.

Адвокат активистки Лилии Чанышевой заявил о том, что будет отстаивать свободу подзащитной в кассационном порядке.

Летом 2023 года соратницу Алексея Навального** и экс-руководителя «Штаба Навального»*** в Уфе Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам лишения свободы общего режима за «публичные призывы к экстремизму», «участие в организации, посягающей на права граждан», «организацию экстремистского сообщества». С осени 2021 года она находится под арестом.

Осенью Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений. С решением оказались не согласны не только защитники активистки, но и государственный обвинитель. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким.

Информацию о кассационной жалобе подтвердил mkset.ru адвокат Чанышевой Рамиль Гизатуллин. По его словам, «каких-либо оснований для удовлетворения требований кассационного представления [государственного обвинения] нет».

— Сами материалы уголовного дела содержат доказательства невиновности Чанышевой. — Р. Гизатуллин.

В начале декабря Лилию Чанышеву доставили в Женскую исправительную колонию №28 в городе Березники Пермского края. Адвокат посетил подзащитную 25 декабря, где она передала ему, что у неё «угнетённого состояния нет».

Рассмотрение жалобы пройдёт в Шестом кассационном суде в Самаре. Ориентировочно, в феврале.

* — внесена в список террористов и экстремистов.

** — внесён в список террористов и экстремистов.

*** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.

#Общество#Верховный суд#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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