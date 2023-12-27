Защита Лилии Чанышевой* подала жалобу на приговор

Летом 2023 года соратницу Алексея Навального** и экс-руководителя «Штаба Навального»*** в Уфе Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам лишения свободы общего режима за «публичные призывы к экстремизму», «участие в организации, посягающей на права граждан», «организацию экстремистского сообщества». С осени 2021 года она находится под арестом.