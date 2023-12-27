За стоянку в центре города придётся платить — так хочет мэр Уфы Ратмир Мавлиев

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Со следующего года городские власти планируют ввести платные парковки. Меры коснётся центральных кварталов Уфы. Об этом заявил глава администрации Ратмир Мавлиев.
По словам чиновника, это вынужденная мера. В качестве примера он привёл города-миллионники, где ввод платной стоянки стал «трендом». Уфа, по мнению градоначальника, сильно отстаёт от них. Сейчас в Уфе платные парковки есть возле Гостиного двора, Свердловского рынка, «Галереи Art», гостиницы Sheratonplaza, ТК «Центральный», напротив ТЦ «Экватор», у парка им. И. Якутова и возле ТСК «Красинский».
Работы по монетизации стоянок начнутся в 2024 году.
На пресс-конференции Мавлиев вспомнил про молодость и высказался о сериале «Слово пацана».