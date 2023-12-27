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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев планирует ввести платные парковки в центре Уфы

За стоянку в центре города придётся платить — так хочет мэр Уфы Ратмир Мавлиев

27 декабря 2023, 12:45

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев планирует ввести платные парковки в центре Уфы

На сегодня в центральной части столицы есть несколько платных стоянок.

Со следующего года городские власти планируют ввести платные парковки. Меры коснётся центральных кварталов Уфы. Об этом заявил глава администрации Ратмир Мавлиев.

По словам чиновника, это вынужденная мера. В качестве примера он привёл города-миллионники, где ввод платной стоянки стал «трендом». Уфа, по мнению градоначальника, сильно отстаёт от них. Сейчас в Уфе платные парковки есть возле Гостиного двора, Свердловского рынка, «Галереи Art», гостиницы Sheratonplaza, ТК «Центральный», напротив ТЦ «Экватор», у парка им. И. Якутова и возле ТСК «Красинский».

Работы по монетизации стоянок начнутся в 2024 году.

На пресс-конференции Мавлиев вспомнил про молодость и высказался о сериале «Слово пацана».

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#Общество#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Идэль Гумеров
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