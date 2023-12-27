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Published Сегодня, 04:23

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Updated Сегодня, 04:49

Рейс Екатеринбург − Уфа задержали на 12 часов

Вылет самолета, направлявшегося в Уфу задержали на 12 часов

27 декабря 2023, 04:23
Фото: 1MI

Рейс Екатеринбург − Уфа задержали на 12 часов

Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Вылет самолет компании Utair из аэропорта Кольцово должен был состояться еще в 11:25, однако время было изменено. Отмечается, что представители авиакомпании отказались назвать причину задержки. По данным телеграм-канала, время вылета перенесли на 00:30. Подчеркивается, что многие пассажиры провели в аэропорту целый день.

«Представительство Utair в аэропорту отсутствует, сами представители компании к нам не выходят, горячая линия не работает. Представители аэропорта отказываются помогать, говорят „ждите“», — комментируют ситуацию пассажиры.

Напомним, ранее в уфимском аэропорту на несколько часов задержали несколько авиарейсов — Уфа-Омск, Уфа-Минеральные Воды и Омск-Уфа. По данным онлайн-табло, задержка самолетов составила в среднем от 6 до 8 часов. Причину задержки назвали в пресс-службе аэропорта.

#Общество#Международный аэропорт#Аэропорт#Самолеты#Новости Башкирии#Задержка рейса#Азамат Нухов#Задержка самолёта#Рейс
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