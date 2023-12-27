Вылет самолета, направлявшегося в Уфу задержали на 12 часов

Вылет самолет компании Utair из аэропорта Кольцово должен был состояться еще в 11:25, однако время было изменено. Отмечается, что представители авиакомпании отказались назвать причину задержки. По данным телеграм-канала, время вылета перенесли на 00:30. Подчеркивается, что многие пассажиры провели в аэропорту целый день.