Вылет самолета, направлявшегося в Уфу задержали на 12 часов

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Вылет самолет компании Utair из аэропорта Кольцово должен был состояться еще в 11:25, однако время было изменено. Отмечается, что представители авиакомпании отказались назвать причину задержки. По данным телеграм-канала, время вылета перенесли на 00:30. Подчеркивается, что многие пассажиры провели в аэропорту целый день.
«Представительство Utair в аэропорту отсутствует, сами представители компании к нам не выходят, горячая линия не работает. Представители аэропорта отказываются помогать, говорят „ждите“», — комментируют ситуацию пассажиры.
Напомним, ранее в уфимском аэропорту на несколько часов задержали несколько авиарейсов — Уфа-Омск, Уфа-Минеральные Воды и Омск-Уфа. По данным онлайн-табло, задержка самолетов составила в среднем от 6 до 8 часов. Причину задержки назвали в пресс-службе аэропорта.