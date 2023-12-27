Волна извинений после «Голой вечеринки» Ивлеевой: нужна ли России культура отмены?

Почему крупные рекламодатели сотрудничают со всеми этими людьми? Потому что они популярны. Перестав сниматься в рекламе, быть чьими-то амбассадорами, инфлюенсеры едва ли потеряют много поклонников. А вот заменить их в рекламном и шоу-бизнесе будет некем. Те, кто связан с теле- и кинопроизводством, хорошо знают: медийных лиц, которые сейчас идеологически верны, согласованы и при этом на которых идет зритель, все меньше и меньше. Что из этого следует финансово? А то, что рекламодатели начнут увеличивать бюджеты — ведь другие лица будут не так эффективны. Платить же за это придется конечным потребителям: зрителям, пользователям, слушателям.