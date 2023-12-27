Волна извинений после «Голой вечеринки» Ивлеевой: нужна ли России культура отмены?

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Недавние события уходящего 2023 года позволяют сделать несколько неутешительных выводов. С одной стороны, это они дают еще раз понять, что среди российских граждан есть большой запрос на социальную справедливость (пускай, и принимающую подчас своеобразные формы), с другой — это желание государства контролировать каждый аспект жизни граждан. Начиная от деторождения и заканчивая тем, кто и как проводит свой досуг.
Так, на днях правоохранители накрыли страшную банду из 31 любителя оргий в бане на Волгоградском проспекте в Москве. Закрытое мероприятие закончилось штрафами и административными арестами до 15 суток.
Куда большее возбуждение у общественности вызвала вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой в небезызвестном московском клубе. Вечеринка с говорящим названием «Almost Naked» («Почти обнаженный» — прим. ред.) не только собрала звезд российского шоубизнеса и блогеров разного калибра, но и спровоцировала скандал в лучших традициях западной «культуры отмены».
Тут стоит отметить, что данная вечеринка сама по себе событие вполне рядовое. В Москве и в других крупных городах подобные мероприятия (быть может, чуть более скромные по масштабам) проходят по нескольку раз за сезон. Вечеринки без однополой любви, даже без банального свингерства, но где некоторое обнажение воспринимается как часть костюма. Рассказывают, что у грамотных организаторов все это устроено весело и красиво.
Однако у скандальной вечеринки, закончившейся уголовным делом и приговором суда за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, все же было одно роковое отличие. На вечеринке были российские звезды первого эшелона. Кажется, именно это стало красным флагом, от которого так рассвирепела неравнодушная общественность. Хотя на самом деле умение посмеяться над собой — важная составная жизни рефлексирующих людей. В конце концов голый человек — это всегда немножко смешно.
«Звезды» — тоже люди. Ничто человеческое им не чуждо. Забавно слушать оправдания Филиппа Киркорова, когда он, лишенный привычного пафоса своих кутюрных нарядов, рассказывает нам, что «зашел не в ту комнату». Очевидно, всегда найдется тот, кто первым побежит всех сдавать. Ну, с поправкой на то, что у нас давно уже Извинистан — поэтому главное не только сдать, но и извиниться на камеру.
Другими словами: власть готова на некоторые вещи закрыть глаза, но одно точно запрещено — делать что-либо публично, с вызовом, мол, «мне все можно». Именно это и демонстрирует упомянутый ранее запрос на справедливость в обществе. А развлекающиеся селебы просто сейчас попали под горячую руку.
И вот. Сыпятся одно за другим извинения. В СМИ появляется информация о том, что с Ивлеевой уже разрывают рекламные контракты, Киркорова вот-вот вырежут из новогодних «Голубых огоньков» и прочее и прочее. Можно предположить, что это не аналог той самой «культуры отмены», как на Западе, — скорее всего, просто аккуратно попросили. Однако тут вскрывается пласт уже совершенно иных проблем.
Почему крупные рекламодатели сотрудничают со всеми этими людьми? Потому что они популярны. Перестав сниматься в рекламе, быть чьими-то амбассадорами, инфлюенсеры едва ли потеряют много поклонников. А вот заменить их в рекламном и шоу-бизнесе будет некем. Те, кто связан с теле- и кинопроизводством, хорошо знают: медийных лиц, которые сейчас идеологически верны, согласованы и при этом на которых идет зритель, все меньше и меньше. Что из этого следует финансово? А то, что рекламодатели начнут увеличивать бюджеты — ведь другие лица будут не так эффективны. Платить же за это придется конечным потребителям: зрителям, пользователям, слушателям.
История с Извинистаном зашла очень далеко. Берегов не видит никто. Да и вопрос — есть ли вообще эти берега. А на Западе, с историями про харассмент и движением MeToo, разве не так было? Защита моральных ценностей за океаном несколько лет назад приобрела абсолютно аморальные формы. Только ведь есть разница между использованием своего начальственного положения ради секса с подчиненными и тем, о чем мы сейчас говорим. И стоит ли России идти по скользкому пути, особенно когда речь идет о частных вечеринках?
В Российском инфопространстве принято громко смеяться, ну или как минимум иронизировать, над тем, как на Западе извиняются за то, что Белоснежку играл не афроамериканец. Но извиняться на камеру за носок вместо трусов на вечеринке — это еще глупее.