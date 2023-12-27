В проекте «Моя карьера с Единой Россией» приняли участие 176 тысяч жителей Башкирии

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
— Проект «Моя карьера с Единой Россией» стартовал в 2023 году. В феврале к нему подключились Министерство семьи, труда и социальной защиты населения и центры занятости населения республики. Особого внимания заслуживает «Ярмарка вакансий» и открытые кадровые отборы, где работодатели и соискатели могут познакомиться, пообщаться и, при благополучном исходе, найти друг друга. Нужно отметить и работу муниципалитетов, которые регулярно организуют различные обучающие, профориентационные мероприятия, встречи.
Проект работает, люди получают результат, а значит, мы на верном пути, — говорит координатор проекта «Моя карьера с Единой Россией» в Республике Башкортостан Тамара Тансыккужина.
Ярмарки вакансий, открытые кадровые отборы проводятся во всех городах и районах республики. Всего с начала года проведено 1930 таких встреч, где участвовали более 50 тысяч человек и 5,3 тысячи организаций и предприятий.
Специалистами центров занятости населения проводятся «Карьерные мастерские для соискателей», где проходят мастер-классы, встречи с экспертами. В них приняли участие более семи тысяч человек.
С каждым днем все более востребованным становится обучение, переквалификация, повышение и бесплатное образование безработных с помощью ресурсов портала Госуслуги и на базе Цифровых пунктов. Популярностью пользуются и женские клубы, где, вне зависимости от возраста и статуса, люди объединяются вокруг общих интересов, целей и задач.
Специалисты службы занятости посещают образовательные организации, проводят профориентационные уроки, а также организуют профориентационные туры для граждан на предприятия.
В рамках проекта реализуются еще два направления для особых категорий граждан — «Работа в радость» и «Мы вместе. За благополучие и достаток». В первом случае специалисты детально разъясняют права и меры социальной поддержки гражданам с ОВЗ, а во втором — консультируют участников СВО, боевых действий и членов их семей в вопросах трудоустройства, обучения, переобучения, повышения квалификации, оказания психологической поддержки.
— Проект «Моя карьера с Единой Россией» запущен только в этом году, но уже стал популярным среди населения — на данный момент трудоустроено более 12 тысяч человек.
Большой плюс проекта в том, что он направлен не только на взрослых, но и на молодежь. Проводятся встречи со старшеклассниками, профтуры со студентами. Для школьников — это возможность определиться с выбором будущей профессии, а для студентов — воочию увидеть производство, ознакомиться с условиями труда на предприятиях республики, — говорит Руководитель Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов. — Организаторы отмечают, что итоговые цифры превышают запланированные в начале года, что еще раз доказывает актуальность и востребованность данного партийного проекта.