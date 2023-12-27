В проекте «Моя карьера с Единой Россией» приняли участие 176 тысяч жителей Башкирии

Большой плюс проекта в том, что он направлен не только на взрослых, но и на молодежь. Проводятся встречи со старшеклассниками, профтуры со студентами. Для школьников — это возможность определиться с выбором будущей профессии, а для студентов — воочию увидеть производство, ознакомиться с условиями труда на предприятиях республики, — говорит Руководитель Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов. — Организаторы отмечают, что итоговые цифры превышают запланированные в начале года, что еще раз доказывает актуальность и востребованность данного партийного проекта.