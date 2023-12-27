Уфа глазами туриста: как не пропустить лучшие достопримечательности и вкусно поесть

Бронирование отелей и гостиниц Уфы стало проще с появлением удобного интернет-сервиса putevka.com/hotels/russia/ufa, собравшего огромное количество вариантов размещения от бюджетных до элитных. Здесь каждый турист сможет выбрать подходящий отель или хостел на свой вкус и кошелек.