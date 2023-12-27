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Published Сегодня, 14:48

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Updated Сегодня, 14:52

Рок-группа ДДТ опубликовала новый клип на песню «Новости»

«Тоталитарная эротика» — группа ДДТ Юрия Шевчука выпустила новый сингл

27 декабря 2023, 14:48
Фото: officialddt / www.youtube.com/watch? v=VBRQKFQJEgk

Рок-группа ДДТ опубликовала новый клип на песню «Новости»

Основная тема песни — поток информационных сводок в неустойчивую эпоху.

Группа ДДТ, чьим бессменным лидером является Народный артист Башкортостана Юрий Шевчук, выпустила новый сингл под названием «Новости» и клип к нему.

Видео: officialddt / www.youtube.com/watch? v=VBRQKFQJEgk

Напомним, осенью музыкант перенёс инфаркт миокарда, из-за чего концерты были отложены.

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В новой песне автор рассуждает о потоке новостей, которые заставляют людей тревожиться и переживать за будущее. Шквал информации из социальных сетей и СМИ сыплется на граждан:

«Слушайте новости, сказки тик-токеров,
Удовольствие тоталитарной эротики»

Из-за войн время ускоряется, что приводит к тому, что население замирает «в ожидании новой суровой конфессии» — порядка, жёсткой руки. Однако время, отведённое человечеству, уменьшается, потому что есть «нули», назвавшие себя «родиной» и укравшие возможности для дальнейшего процветания. А «любовь», когда-то бывшая ярким символом и ценностью, оказалась «расстрелянной».

Один из раздражителей для автора — мнение тех людей, кто «готов к измерению черепов, мозгов, копыт и ягодиц».

В конце октября Юрий Юлианович выступил в поддержку Лилии Чанышевой (внесена в список экстремистов и террористов).

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#Общество#Культура#Видео#Уфа#Музыка#Идэль Гумеров
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