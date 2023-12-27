«Тоталитарная эротика» — группа ДДТ Юрия Шевчука выпустила новый сингл

Из-за войн время ускоряется, что приводит к тому, что население замирает «в ожидании новой суровой конфессии» — порядка, жёсткой руки. Однако время, отведённое человечеству, уменьшается, потому что есть «нули», назвавшие себя «родиной» и укравшие возможности для дальнейшего процветания. А «любовь», когда-то бывшая ярким символом и ценностью, оказалась «расстрелянной».