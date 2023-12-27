«Тоталитарная эротика» — группа ДДТ Юрия Шевчука выпустила новый сингл

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Группа ДДТ, чьим бессменным лидером является Народный артист Башкортостана Юрий Шевчук, выпустила новый сингл под названием «Новости» и клип к нему.
В новой песне автор рассуждает о потоке новостей, которые заставляют людей тревожиться и переживать за будущее. Шквал информации из социальных сетей и СМИ сыплется на граждан:
«Слушайте новости, сказки тик-токеров,
Удовольствие тоталитарной эротики»
Из-за войн время ускоряется, что приводит к тому, что население замирает «в ожидании новой суровой конфессии» — порядка, жёсткой руки. Однако время, отведённое человечеству, уменьшается, потому что есть «нули», назвавшие себя «родиной» и укравшие возможности для дальнейшего процветания. А «любовь», когда-то бывшая ярким символом и ценностью, оказалась «расстрелянной».
Один из раздражителей для автора — мнение тех людей, кто «готов к измерению черепов, мозгов, копыт и ягодиц».
В конце октября Юрий Юлианович выступил в поддержку Лилии Чанышевой (внесена в список экстремистов и террористов).