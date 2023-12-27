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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Администрация Уфы показала проект нового перекрестка на Центральном рынке

Стало известно, как изменится территория около Центрального рынка в Уфе

27 декабря 2023, 08:57
Фото: Яндекс Карты

Администрация Уфы показала проект нового перекрестка на Центральном рынке

Видео публикует телеканал UTV.

В мэрии Уфы показали проект П-образного перекрестка, который заменит «кольцо» на Центральном рынке.

Видео: UTV

Напомним, согласно проектам планировки и межевания, принятым в 2021 году, в Уфе будет снесено более 6 тыс квадратных метров зданий. Власти планируют на 90 метров продлить трамвайную линию. Самое неожиданное изменение — вместо кольца возле ТК «Центральный» появится «П-образный» перекрёсток. Ранее мы писали, что в середине кольца собирались обустроить сквер.

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