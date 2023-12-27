Стало известно, как изменится территория около Центрального рынка в Уфе

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В мэрии Уфы показали проект П-образного перекрестка, который заменит «кольцо» на Центральном рынке.
Напомним, согласно проектам планировки и межевания, принятым в 2021 году, в Уфе будет снесено более 6 тыс квадратных метров зданий. Власти планируют на 90 метров продлить трамвайную линию. Самое неожиданное изменение — вместо кольца возле ТК «Центральный» появится «П-образный» перекрёсток. Ранее мы писали, что в середине кольца собирались обустроить сквер.