Специалист поделился правилами выбора безопасного новогоднего фейерверка

Макеев также добавил, что стоит также помнить, что салюты в новогодние праздники нужно запускать только на открытой местности вдали от жилых строений. Перед запуском конструкцию необходимо хорошо закрепить и уйти на безопасное расстояние. Не стоит игнорировать чтение инструкций, которые размещаются на самом изделию, заключил специалист.