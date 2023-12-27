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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Специалист поделился правилами выбора безопасного новогоднего фейерверка

27 декабря 2023, 14:02
По мнению инструктора по выживанию Михаила Макеева, при выборе пиротехники на новогодние праздники россиянам стоит знать, что такие изделия нужно покупать в специализированных магазинах.

Как информирует NEWS.ru, эксперт акцентировал внимание еще на одну особенность при выборе пиротехнических изделий — выдержаны ли правильные условиях хранения. По его словам, именно условия хранения влияют на безопасность и работоспособность таких изделий.

Макеев также добавил, что стоит также помнить, что салюты в новогодние праздники нужно запускать только на открытой местности вдали от жилых строений. Перед запуском конструкцию необходимо хорошо закрепить и уйти на безопасное расстояние. Не стоит игнорировать чтение инструкций, которые размещаются на самом изделию, заключил специалист.

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