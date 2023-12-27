Шишка — 1,5 млн, Сова — 150 тысяч: в Уфе елочные игрушки продают по рекордным ценам

Говоря об игрушках, выставляемых на продажу в интернете, специалист подчеркивает, что продавцы часто ставят неадекватный ценник. Даже очень редкие игрушки можно приобрести в среднем за 5 — 25 тысяч рублей, ни о каких сотнях здесь речи не идет — говорит антиквар.