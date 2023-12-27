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Шишка — 1,5 млн, Сова — 150 тысяч: в Уфе елочные игрушки продают по рекордным ценам

Шишка — 1,5 млн, Сова — 150 тысяч: в Уфе елочные игрушки продают по рекордным ценам

27 декабря 2023, 13:45
Фото: 1MI
Об особенностях ценообразования на редкие елочные игрушки времен СССР высказались уфимские антиквары.

Пользователи обратили внимание на елочные игрушки на популярной онлайн-площадке. Советские стеклянные шары и фигурки на прищепках выставлены на продажу за сотни тысяч рублей.

К примеру, фигурку девочки в ярко-розовой куртке на прищепке продают за полмиллиона рублей. Состояние удовлетворительное, — спешит отметить продавец.

Фото: avito.ru

Есть игрушки и с более демократичным ценником. К примеру, розовато-медная сова за 150 тысяч рублей. Автор отмечает, что игрушку произвели в СССР, однако затрудняется назвать точный год изготовления, потому ограничивается лишь приблизительным периодом — 70-80 годы прошлого столетия.

Фото: avito.ru

Можно встретить и по-настоящему щедрые предложения. Так, целую коробку стеклянных игрушек родом из Советского союза можно приобрести за смешные 50 тысяч рублей. В наборе — несколько фигурок, стеклянные шары и разноцветные сосульки.

Фото: avito.ru

За рекордные 1,65 млн рублей на все той же площадке потенциальным покупателям предлагают комплект из двух игрушек на прищепках: кедровой шишки и неизвестного четвероногого животного. Продавец подчеркивает, что обе игрушки коллекционные, а любые проверки и предложения обсуждаемы.

Фото: avito.ru
С каждым годом людей, которые бы занимались коллекционированием советских игрушек становится все больше, потому что интерес подогревают и передачи по телевидению, и аукционы, на которых часто игрушки продают за огромные суммы. Самих игрушек, как вы понимаете, напротив, с каждым годом становится все меньше, от чего их цена возрастает, — говорит владелец магазин антиквариата «Коллекция» в Уфе Родион Косарев.

По мнению специалиста, оценивать ситуацию с ценами на игрушки на подобных интернет-площадках не самая лучшая идея. Совсем не факт, что человек, который выставляет данные объявления, разбирается в их ценности, — считает Косарев.

При этом подчеркивается, что наибольшей популярностью советские елочные игрушки пользуются именно в предновогодние месяцы. В ноябрь–декабрь продажи максимальные, — говорит антиквар.

Схожей позиции придерживается владелец магазина «Коллекционер» по улице Гагарина в Уфе, по словам которого, интерес уфимцев к новогодним игрушкам на фоне праздников всегда существенно возрастает. Однако здесь речь больше идет о рядовых покупателях, интерес коллекционеров остается стабильным вне зависимости от календарных дат. При этом коллекционеров, как правило, интересуют игрушки, выпущенные ограниченными тиражами.

К редким относятся различные силуэтные игрушки, а среди них наиболее востребованные — это игрушки на прищепках, потому что они более ранние. Также игрушки из ваты или папье-маше, — отмечает антиквар.

Говоря об игрушках, выставляемых на продажу в интернете, специалист подчеркивает, что продавцы часто ставят неадекватный ценник. Даже очень редкие игрушки можно приобрести в среднем за 5 — 25 тысяч рублей, ни о каких сотнях здесь речи не идет — говорит антиквар.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Азамат Нухов#2024 год
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