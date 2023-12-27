Шишка — 1,5 млн, Сова — 150 тысяч: в Уфе елочные игрушки продают по рекордным ценам

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Пользователи обратили внимание на елочные игрушки на популярной онлайн-площадке. Советские стеклянные шары и фигурки на прищепках выставлены на продажу за сотни тысяч рублей.
К примеру, фигурку девочки в ярко-розовой куртке на прищепке продают за полмиллиона рублей. Состояние удовлетворительное, — спешит отметить продавец.
Есть игрушки и с более демократичным ценником. К примеру, розовато-медная сова за 150 тысяч рублей. Автор отмечает, что игрушку произвели в СССР, однако затрудняется назвать точный год изготовления, потому ограничивается лишь приблизительным периодом — 70-80 годы прошлого столетия.
Можно встретить и по-настоящему щедрые предложения. Так, целую коробку стеклянных игрушек родом из Советского союза можно приобрести за смешные 50 тысяч рублей. В наборе — несколько фигурок, стеклянные шары и разноцветные сосульки.
За рекордные 1,65 млн рублей на все той же площадке потенциальным покупателям предлагают комплект из двух игрушек на прищепках: кедровой шишки и неизвестного четвероногого животного. Продавец подчеркивает, что обе игрушки коллекционные, а любые проверки и предложения обсуждаемы.
С каждым годом людей, которые бы занимались коллекционированием советских игрушек становится все больше, потому что интерес подогревают и передачи по телевидению, и аукционы, на которых часто игрушки продают за огромные суммы. Самих игрушек, как вы понимаете, напротив, с каждым годом становится все меньше, от чего их цена возрастает, — говорит владелец магазин антиквариата «Коллекция» в Уфе Родион Косарев.
По мнению специалиста, оценивать ситуацию с ценами на игрушки на подобных интернет-площадках не самая лучшая идея. Совсем не факт, что человек, который выставляет данные объявления, разбирается в их ценности, — считает Косарев.
При этом подчеркивается, что наибольшей популярностью советские елочные игрушки пользуются именно в предновогодние месяцы. В ноябрь–декабрь продажи максимальные, — говорит антиквар.
Схожей позиции придерживается владелец магазина «Коллекционер» по улице Гагарина в Уфе, по словам которого, интерес уфимцев к новогодним игрушкам на фоне праздников всегда существенно возрастает. Однако здесь речь больше идет о рядовых покупателях, интерес коллекционеров остается стабильным вне зависимости от календарных дат. При этом коллекционеров, как правило, интересуют игрушки, выпущенные ограниченными тиражами.
К редким относятся различные силуэтные игрушки, а среди них наиболее востребованные — это игрушки на прищепках, потому что они более ранние. Также игрушки из ваты или папье-маше, — отмечает антиквар.
Говоря об игрушках, выставляемых на продажу в интернете, специалист подчеркивает, что продавцы часто ставят неадекватный ценник. Даже очень редкие игрушки можно приобрести в среднем за 5 — 25 тысяч рублей, ни о каких сотнях здесь речи не идет — говорит антиквар.