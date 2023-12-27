Пресс-конференция Ратмира Мавлиева, кассация Лилии Чанышевой* и новая школа в Уфе

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Ратмир Мавлиев встретился с журналистами и поделился своими впечатлениями от уходящего года и планами на наступающий. Выяснилось, что подготовка к 450-летию Уфы обойдётся в 100 млрд рублей. Также публике представили проект будущего перекрёстка возле Центрального рынка.
Активистка Лилия Чанышева* не чувствует себя угнетённо, хоть и находится в исправительной колонии. Адвокат Рамиль Гизатуллин рассказал о том, что на приговор подана кассационная жалоба, и считает, что в материалах уголовного дела есть доказательства невиновности подзащитной.
Юрий Шевчук и его группа ДДТ порадовали слушателей перед Новым годом довольно грустной песней и клипом о новостях. Сингл так и называется — «Новости».
Наш корреспондент нашёл на сайте объявлений довольно странные товары — советские ёлочные игрушки за сотни тысяч и миллионы рублей. Продавцы предлагают коллекционные украшения из стекла «в удовлетворительном состоянии».
В центре Уфы собираются построить физико-математическую школу на 1100 человек и детский садик, в придачу — жилые комплексы до 31 этажа в паркингами. По соседству находятся завод и деловой центр.
* — внесена в список террористов и экстремистов.