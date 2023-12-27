Пресс-конференция Ратмира Мавлиева, кассация Лилии Чанышевой* и новая школа в Уфе

Активистка Лилия Чанышева* не чувствует себя угнетённо, хоть и находится в исправительной колонии. Адвокат Рамиль Гизатуллин рассказал о том, что на приговор подана кассационная жалоба, и считает, что в материалах уголовного дела есть доказательства невиновности подзащитной.