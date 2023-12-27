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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Пресс-конференция Ратмира Мавлиева, кассация Лилии Чанышевой* и новая школа в Уфе

Пресс-конференция Ратмира Мавлиева, кассация Лилии Чанышевой* и новая школа в Уфе

27 декабря 2023, 16:58
Фото: 1MI
Главные события 27 декабря — в дайджесте mkset.ru.

Ратмир Мавлиев встретился с журналистами и поделился своими впечатлениями от уходящего года и планами на наступающий. Выяснилось, что подготовка к 450-летию Уфы обойдётся в 100 млрд рублей. Также публике представили проект будущего перекрёстка возле Центрального рынка.

Активистка Лилия Чанышева* не чувствует себя угнетённо, хоть и находится в исправительной колонии. Адвокат Рамиль Гизатуллин рассказал о том, что на приговор подана кассационная жалоба, и считает, что в материалах уголовного дела есть доказательства невиновности подзащитной.

Юрий Шевчук и его группа ДДТ порадовали слушателей перед Новым годом довольно грустной песней и клипом о новостях. Сингл так и называется — «Новости».

Наш корреспондент нашёл на сайте объявлений довольно странные товары — советские ёлочные игрушки за сотни тысяч и миллионы рублей. Продавцы предлагают коллекционные украшения из стекла «в удовлетворительном состоянии».

В центре Уфы собираются построить физико-математическую школу на 1100 человек и детский садик, в придачу — жилые комплексы до 31 этажа в паркингами. По соседству находятся завод и деловой центр.

* — внесена в список террористов и экстремистов.

Неэффективные расходы: чиновники рассказали об «оптимизации» школы под Уфой
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#Общество#Экономика#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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