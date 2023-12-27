По партийному проекту в Башкортостане благоустраиваются общественные территории

— Данный проект регионального отделения партии «Единая Россия» успешно реализуется вот уже восемь лет. В его основе — наказы избирателей, которые формируют депутатские корпусы разных уровней при встречах и общении с жителями республики, при приемах граждан, проводимых на местах, а также при личном обращении к парламентариям, — говорит руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Руслан Насретдинов. — За время существования проекта финансирование составило порядка двух млрд рублей, выполнено свыше семи тысяч наказов. Проект «Реальные дела» — это наша инициатива, которую впоследствии стали перенимать другие регионы.