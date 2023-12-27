По партийному проекту в Башкортостане благоустраиваются общественные территории

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Предусмотрена реализация 792 наказов в районах и городах республики.
— В каждом населенном пункте есть свои проблемы, о которых жители рассказывают депутатам на регулярных встречах. Однако наказов много, и диапазон проблем, беспокоящих сельских и городских жителей, весьма широк. Поэтому выбирают наиболее важные и общественно- значимые вопросы, решение которых повлияет на благополучие большого количества людей, — говорит депутат Госсобрания — Курултая РБ, координатор партийного проекта «Реальные дела» Рузалия Хисматуллина.
В большинстве случаях благополучатели выбирают улучшение материально-технической базы. Например, в этом году в сельских домах культуры Зианчуринского района появились комплекты музыкального оборудования, новые сценические костюмы.
Так же востребованным является благоустройство парков, улиц, создание аллей и скверов. С 2015 года в этом направлении было исполнено 2535 наказов, из которых 276 — в этом году.
Еще одним из востребованных и популярных направлений является приобретение и установка спортивных и детских площадок, обращаются с наказами благоустроить памятники, мемориальные места, аллеи Воинской славы. В этом году количество таких заявок 49, а еще 29 получили техническое оснащение.
Активными участниками проекта являются жители Уфы. Так в этом году благодаря «Реальным делам» продолжилась работа над благоустройством маршрута «Уфимское ожерелье»: обустроены вело-пешеходные дорожки в Октябрьском, Калининском и Кировском районе, появились три спортивные и две смотровые площадки на участке «Жемчужина Авроры».
— Данный проект регионального отделения партии «Единая Россия» успешно реализуется вот уже восемь лет. В его основе — наказы избирателей, которые формируют депутатские корпусы разных уровней при встречах и общении с жителями республики, при приемах граждан, проводимых на местах, а также при личном обращении к парламентариям, — говорит руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Руслан Насретдинов. — За время существования проекта финансирование составило порядка двух млрд рублей, выполнено свыше семи тысяч наказов. Проект «Реальные дела» — это наша инициатива, которую впоследствии стали перенимать другие регионы.