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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Башкирии ожидаются снегопады и понижение температуры воздуха -11 градусов

Перед Новым годом в Башкирии ожидается снежная и морозная погода

27 декабря 2023, 07:32
Фото: 1MI

В Башкирии ожидаются снегопады и понижение температуры воздуха -11 градусов

Метеорологическую сводку публикует Башгидрометцентр.

Так, в среду, 27 декабря, в республике ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит от -1 до -6°.

В четверг, 28 декабря, также ожидаются снегопады. На отдельных участках дорог возможно образование снежных заносов. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывистый. Ночью температура воздуха составит от -4 до -9°, днем от -1 до -6°.

Выпадение снега ожидается также и в грядущую пятницу, 29 декабря. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -11, -16°, днем -8, -13°.

#Общество#Башкирия#Погода#Снег#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Зима#Мокрый снег#Азамат Нухов#Холодная погода
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