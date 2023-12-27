Перед Новым годом в Башкирии ожидается снежная и морозная погода

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Так, в среду, 27 декабря, в республике ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит от -1 до -6°.
В четверг, 28 декабря, также ожидаются снегопады. На отдельных участках дорог возможно образование снежных заносов. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывистый. Ночью температура воздуха составит от -4 до -9°, днем от -1 до -6°.
Выпадение снега ожидается также и в грядущую пятницу, 29 декабря. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -11, -16°, днем -8, -13°.