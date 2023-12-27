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Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

В Башкирии показатели смертности в 2023 году снизились на 2,4%

Названы районы Башкирии с аномально высокими показателями смертности

27 декабря 2023, 03:48
Фото: 1MI

В Башкирии показатели смертности в 2023 году снизились на 2,4%

Об этом сообщает Башстат.

По итогам девяти месяцев уходящего 2023 года в Башкирии умерло 39 584 человека. Из них — 21 596 мужчин и 17 988 женщин.

Таким образом, согласно данным Башстата, показатели смертности в республике снизились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний коэффициент смертности за указанный период составил 11,7 случая в расчете на 1 000 населения.

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При этом в 50 муниципалитетах региона данный показатель оказался значительно выше средних значений. Среди них Бураевский район — на 1 000 жителей приходится 17,7 смерти, Калтасинский (17,5), Стерлибашевский (17,4), Архангельский (17,1), Миякинский (17) районы.

Отмечается, что в ряде других муниципалитетов смертность, напротив, снизилась. Среди них Уфимский (8,2), Бурзянский (9,4), Стерлитамакский (9,8) районы, а также Уфа (9,4) и Нефтекамск (10).

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#Общество#Башкирия#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Смертность#Младенческая смертность#Азамат Нухов
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