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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:43

Строительство инфраструктуры к празднованию 450-летия Уфы обойдется в 100 млрд

«Каждый день меняются»: известны первые подробности о праздновании 450-летия Уфы

27 декабря 2023, 08:35
Фото: 1MI

Строительство инфраструктуры к празднованию 450-летия Уфы обойдется в 100 млрд

Об этом заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

На строительство инфраструктуры для празднования 450-летия Уфы будет потрачено порядка 100 млрд рублей. Отмечается, что в эту сумму не входит проведение праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею башкирской столицы.

«Цены буквально каждый день меняются. Скажем точно в конце 2024 года. Но пока могу сказать, что сейчас сумма 100 млрд рублей», — заявил Ратмир Мавлиев.

Как сообщил сити-менеджер, деньги на эти цели будут выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. Отметим, что 450-летие Уфы не будет отмечаться 12 июня 2024 года. Как заявил Радий Хабиров, к этому времени не все объекты будут готовы. Празднование перенесли на осень следующего года.

Напомним, ранее в ходе прямой линии глава республики Радий Хабиров заявил, что 450-летие Уфы планируют отметить в конце августа, а не в День города — 12 июня. Точную дату Радий Хабиров озвучивать не стал.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Азамат Нухов#Ратмир Мавлиев
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