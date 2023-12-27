«Каждый день меняются»: известны первые подробности о праздновании 450-летия Уфы

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
На строительство инфраструктуры для празднования 450-летия Уфы будет потрачено порядка 100 млрд рублей. Отмечается, что в эту сумму не входит проведение праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею башкирской столицы.
«Цены буквально каждый день меняются. Скажем точно в конце 2024 года. Но пока могу сказать, что сейчас сумма 100 млрд рублей», — заявил Ратмир Мавлиев.
Как сообщил сити-менеджер, деньги на эти цели будут выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. Отметим, что 450-летие Уфы не будет отмечаться 12 июня 2024 года. Как заявил Радий Хабиров, к этому времени не все объекты будут готовы. Празднование перенесли на осень следующего года.
Напомним, ранее в ходе прямой линии глава республики Радий Хабиров заявил, что 450-летие Уфы планируют отметить в конце августа, а не в День города — 12 июня. Точную дату Радий Хабиров озвучивать не стал.