«Каждый день меняются»: известны первые подробности о праздновании 450-летия Уфы

Как сообщил сити-менеджер, деньги на эти цели будут выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. Отметим, что 450-летие Уфы не будет отмечаться 12 июня 2024 года. Как заявил Радий Хабиров, к этому времени не все объекты будут готовы. Празднование перенесли на осень следующего года.