Как уменьшить чрезмерное использование упаковки

Торговые точки готовы использовать много яркой и красивой, чтобы побыстрее продать своим потребителям свой товар. Однако чаще всего они не задумываются о том, что на свалке эта упаковка будет находиться годами и загрязнять окружающую среду еще очень долгое время.

По мнению эколога Елены Есиной, решение этой проблемы является наиболее важнейшей экологической задачей на сегодняшний день. Как отметила эксперт, одним из вариантов для решения данной проблемы является отказ от лишней упаковки, пишет runews24.ru. Как отметила Есина, яркой внешней оболочкой компании стимулируют потребителей приобретать товары. При этом применение более стойких упаковок может потребовать от производителей дополнительных инвестиций, что может быть довольно хлопотно. При этом эколог делает расчет на то, что интерес к теме вопросу экологической ответственности побуждает многие компании принимать соответствующие меры в данном направлении. Эксперт отмечает, что для достижения стопроцентного запрета от лишней упаковки нужны общие усилия производителей товаров, потребителей и законотворцев.