mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Как уменьшить чрезмерное использование упаковки

Как уменьшить чрезмерное использование упаковки

27 декабря 2023, 18:23
Фото: 1MI
Торговые точки готовы использовать много яркой и красивой, чтобы побыстрее продать своим потребителям свой товар. Однако чаще всего они не задумываются о том, что на свалке эта упаковка будет находиться годами и загрязнять окружающую среду еще очень долгое время.

По мнению эколога Елены Есиной, решение этой проблемы является наиболее важнейшей экологической задачей на сегодняшний день. Как отметила эксперт, одним из вариантов для решения данной проблемы является отказ от лишней упаковки, пишет runews24.ru.

Как отметила Есина, яркой внешней оболочкой компании стимулируют потребителей приобретать товары. При этом применение более стойких упаковок может потребовать от производителей дополнительных инвестиций, что может быть довольно хлопотно.

При этом эколог делает расчет на то, что интерес к теме вопросу экологической ответственности побуждает многие компании принимать соответствующие меры в данном направлении.

Эксперт отмечает, что для достижения стопроцентного запрета от лишней упаковки нужны общие усилия производителей товаров, потребителей и законотворцев.

#Общество
Подпишитесь
Шишка — 1,5 млн, Сова — 150 тысяч: в Уфе елочные игрушки продают по рекордным ценам
Сегодня, 13:45
Из-за износа труб «Уфаводоканалом» заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 09:58
Стало известно, как изменится территория около Центрального рынка в Уфе
Сегодня, 08:57
В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту
Сегодня, 07:54
«Деньги есть?» Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву сериала «Слово пацана» напомнил детство
Сегодня, 10:15
Жители Башкирии поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Даванкова
Сегодня, 05:24