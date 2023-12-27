Из-за износа труб «Уфаводоканалом» заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Жители посёлка Новые Черкассы добились того, чтобы «Уфаводоканал» восстановил водоснабжение для граждан. Коммунальным сбоем заинтересовалась прокуратура.
Прокуратура Орджоникидзевского района заинтересовалась обращениями граждан в социальных сетях по поводу того, что в Новых Черкассах возникают перерывы в подаче воды. В частности, в октябре пользовательница Ирина Х. обращалась к властям города на странице Ратмира Мавлиева: «Решите проблему с водой в п. Новые Черкассы!!! 2 недели живём без воды!!! На дворе 21 век, а живём как в каменном!!!» (орфография сохранена — прим. ред.).
Простои обосновывались износом сетей и многолетней эксплуатацией. Администрация Орджоникидзевского района причиной отключений водоснабжения называли «проведение „Уфаводоканалом“ аварийно-восстановительных работ на водопроводе диаметром 200 мм, протяженностью 4,8 км от Изякского водозабора».
Несмотря на это, надзорное ведомство привлекло к административной ответственности начальника Северного управления водопроводных сетей ГУП «Уфаводоканал» Александра Самаркина. Директор предприятия — депутат Курултая Александр Иванов — получил представление от прокуратуры.
На данный момент водоснабжение в посёлке восстановлено.
В руководстве «Уфаводоканала» отмечали, что на замену изношенных сетей уйдёт не менее 30 лет.