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В Башкирии государственное предприятие заставили заменить изношенные трубы

Из-за износа труб «Уфаводоканалом» заинтересовалась прокуратура

27 декабря 2023, 09:58
Фото: 1MI

В Башкирии государственное предприятие заставили заменить изношенные трубы

Жалобы на отсутствие в кранах холодной воды поступали ещё в октябре.

Жители посёлка Новые Черкассы добились того, чтобы «Уфаводоканал» восстановил водоснабжение для граждан. Коммунальным сбоем заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Орджоникидзевского района заинтересовалась обращениями граждан в социальных сетях по поводу того, что в Новых Черкассах возникают перерывы в подаче воды. В частности, в октябре пользовательница Ирина Х. обращалась к властям города на странице Ратмира Мавлиева: «Решите проблему с водой в п. Новые Черкассы!!! 2 недели живём без воды!!! На дворе 21 век, а живём как в каменном!!!» (орфография сохранена — прим. ред.).

Простои обосновывались износом сетей и многолетней эксплуатацией. Администрация Орджоникидзевского района причиной отключений водоснабжения называли «проведение „Уфаводоканалом“ аварийно-восстановительных работ на водопроводе диаметром 200 мм, протяженностью 4,8 км от Изякского водозабора».

Несмотря на это, надзорное ведомство привлекло к административной ответственности начальника Северного управления водопроводных сетей ГУП «Уфаводоканал» Александра Самаркина. Директор предприятия — депутат Курултая Александр Иванов — получил представление от прокуратуры.

На данный момент водоснабжение в посёлке восстановлено.

В руководстве «Уфаводоканала» отмечали, что на замену изношенных сетей уйдёт не менее 30 лет.

К 2053 году в Уфе должны быть отремонтированы все сети. Но это не точно
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#Общество#Уфа#Прокуратура#ЖКХ#Идэль Гумеров#Уфаводоканал
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