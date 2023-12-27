Из-за износа труб «Уфаводоканалом» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Орджоникидзевского района заинтересовалась обращениями граждан в социальных сетях по поводу того, что в Новых Черкассах возникают перерывы в подаче воды. В частности, в октябре пользовательница Ирина Х. обращалась к властям города на странице Ратмира Мавлиева: «Решите проблему с водой в п. Новые Черкассы!!! 2 недели живём без воды!!! На дворе 21 век, а живём как в каменном!!!» (орфография сохранена — прим. ред.).