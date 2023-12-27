«Деньги есть?» Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поностальгировал из-за сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев признался, что смотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. По его мнению, «сейчас всё иначе».
Как передаёт корреспондентка Ufa1.ru, на пресс-конференции чиновник задал вопрос присутствующим: «Кстати, „Слово пацана“ смотрели?». После чего рассказал о своём видении эпохи конца 1980-х, описанной в криминальной драме.
По словам градоначальника, «в то время было некомфортно жить». Например, он вспомнил, что бывали случаи, когда «подбежит шайка» и спросит «Деньги есть?». На сегодняшний день, резюмировал Мавлиев, всё изменилось.
Также Ратмир Мавлиев считает, что сериал про бандитизм ничего не романтизирует, так как «у всех всё закончилось одинаково плохо».
Неоднозначно мэр высказался и об управляющих компаниях, которые, по его мнению, «надо лишать лицензий».