Алексей Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

В отрасли беспилотных авиационных систем была проведена работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для их эксплуатации. В текущем году были получены первые сертификаты эксплуатантов БАС и другие разрешительные документы, разработаны требования к инфраструктуре и созданы меры поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. Правительством РФ в декабре были установлены критерии для определения беспилотников как продукции российского производства.