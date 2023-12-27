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Алексей Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

Алексей Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

27 декабря 2023, 09:42
Фото: Артём Ганжа
Отрасль беспилотных авиационных систем подводит итоги 2023 года, который стал значимым для ее развития и был насыщен стратегически важными событиями.

Одним из ключевых событий стало утверждение Национального проекта по развитию беспилотной авиации и Плана первоочередных действий по его реализации, который вступит в силу 1 января 2024 года. Для обеспечения федеральных и региональных потребностей был разработан План государственного гражданского заказа (план ГГЗ) на покупку беспилотных авиационных систем и услуг, связанных с их использованием. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) стала базовым поставщиком.

Также ГТЛК разработала программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем, которая начнет свою работу в январе следующего года. Это поможет развивать производство БАС и удовлетворять потребности в беспилотниках, пишет rostovgazeta.ru.

В отрасли беспилотных авиационных систем была проведена работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для их эксплуатации. В текущем году были получены первые сертификаты эксплуатантов БАС и другие разрешительные документы, разработаны требования к инфраструктуре и созданы меры поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. Правительством РФ в декабре были установлены критерии для определения беспилотников как продукции российского производства.

Важно отметить, что были введены новые экспериментально-правовые режимы для апробации технологий применения БАС в различных отраслях экономики. Алексей Варятченко, глава ООО «БАС», первого российского оператора услуг беспилотных авиационных систем с государственным участием, считает, что в 2023 году индустрия БАС сделала значительный рывок и стала реальной отраслью экономики, которая необходима для успешной деятельности ведущих российских компаний и корпораций.

«В ряде субъектов РФ утверждены и готовы к выполнению региональные программы развития БАС», — отметил руководитель компании «БАС».

Компания разработала дорожные карты развития услуг БАС в нескольких регионах России и заключила соглашения о сотрудничестве с большинством субъектов РФ. В нескольких регионах также была проведена подготовка к открытию филиалов и центров по развитию услуг БАС.

Флот компании «БАС» уже сегодня готов предоставлять услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и грузовой перевозке. Ранее Варятченко неоднократно подчеркивал, что компания «БАС» работает над формированием набора рыночных услуг и планирует начать их оказание в 2024 году.

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