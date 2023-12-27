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Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Адвокат Харди считает, что Ивлеева может избежать тюрьмы за неуплату налогов

Адвокат Харди считает, что Ивлеева может избежать тюрьмы за неуплату налогов

27 декабря 2023, 16:09
Фото: Midjourney
Блогерша Настя Ивлеева, подозреваемая в неуплате налогов, может избежать уголовного наказания при условии полной выплаты задолженности, суммы пеней и штрафов, что было бы более правильным решением с точки зрения государства, так как это принесло бы больше пользы бюджету.

Блогерша Настя Ивлеева, которая прославилась «голой вечеринкой», попала под пристальное внимание налоговых органов. Ее проверяют по подозрению в крупномасштабной неуплате налогов. За это ей грозит уголовная ответственность с возможным лишением свободы до 5 лет.

Однако адвокат Тимур Харди заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что избежать уголовного наказания привлеченный впервые может в случае полной уплаты задолженности вместе с пенями и штрафами. Ивлеева, как человек состоятельный, по мнению юриста, может этим воспользоваться.

Адвокат подчеркнул, что это будет наиболее выгодным решением и для блогерши, и для государства. Тогда как лишение свободы оставит бюджет без компенсации причиненного ущерба.

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