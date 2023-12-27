Адвокат Харди считает, что Ивлеева может избежать тюрьмы за неуплату налогов

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Блогерша Настя Ивлеева, которая прославилась «голой вечеринкой», попала под пристальное внимание налоговых органов. Ее проверяют по подозрению в крупномасштабной неуплате налогов. За это ей грозит уголовная ответственность с возможным лишением свободы до 5 лет.
Однако адвокат Тимур Харди заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что избежать уголовного наказания привлеченный впервые может в случае полной уплаты задолженности вместе с пенями и штрафами. Ивлеева, как человек состоятельный, по мнению юриста, может этим воспользоваться.
Адвокат подчеркнул, что это будет наиболее выгодным решением и для блогерши, и для государства. Тогда как лишение свободы оставит бюджет без компенсации причиненного ущерба.