Адвокат Харди считает, что Ивлеева может избежать тюрьмы за неуплату налогов

Блогерша Настя Ивлеева, подозреваемая в неуплате налогов, может избежать уголовного наказания при условии полной выплаты задолженности, суммы пеней и штрафов, что было бы более правильным решением с точки зрения государства, так как это принесло бы больше пользы бюджету.

Блогерша Настя Ивлеева, которая прославилась «голой вечеринкой», попала под пристальное внимание налоговых органов. Ее проверяют по подозрению в крупномасштабной неуплате налогов. За это ей грозит уголовная ответственность с возможным лишением свободы до 5 лет. Однако адвокат Тимур Харди заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что избежать уголовного наказания привлеченный впервые может в случае полной уплаты задолженности вместе с пенями и штрафами. Ивлеева, как человек состоятельный, по мнению юриста, может этим воспользоваться. Адвокат подчеркнул, что это будет наиболее выгодным решением и для блогерши, и для государства. Тогда как лишение свободы оставит бюджет без компенсации причиненного ущерба.