Юрист рассказал, как мошенники действовали в 2023 году

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Эксперт рассказал, что злоумышленники все время создают новые механизмы обмана — со временем прежние почти перестают работать. После запуска очередной обманной схемы самой «удачной» для правонарушителей становится первая неделя, когда большое количество людей попадается на их крючок. Затем прибыль снижается — начинают действовать превентивные меры.
Поэтому нарушители уже не совершают звонки, имитирующие звонок из банка или кабинета сотрудника полиции, пишет RT.
Эксперт заявил, что в этом году злоумышленники обманом принуждали граждан к оформлению кредитов и повреждению государственных и административных объектов; совершали звонки от имени сотовой компании, заявляя о необходимости использовать данные полученного смс для сохранения номера; сообщали о соцвыплате, для получения которой требуется предоставить данные карты банка или ввести смс-код; просили отдать голос за знакомого в конкурсе; звонили с предложением об обновлении соцкарты; и под видом руководителя жертвы просили помочь «сотруднику» спецслужб, который сейчас позвонит.