Юрист рассказал, как мошенники действовали в 2023 году

Эксперт заявил, что в этом году злоумышленники обманом принуждали граждан к оформлению кредитов и повреждению государственных и административных объектов; совершали звонки от имени сотовой компании, заявляя о необходимости использовать данные полученного смс для сохранения номера; сообщали о соцвыплате, для получения которой требуется предоставить данные карты банка или ввести смс-код; просили отдать голос за знакомого в конкурсе; звонили с предложением об обновлении соцкарты; и под видом руководителя жертвы просили помочь «сотруднику» спецслужб, который сейчас позвонит.