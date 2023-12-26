mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Юрист рассказал, как мошенники действовали в 2023 году

Юрист рассказал, как мошенники действовали в 2023 году

26 декабря 2023, 18:30
Фото: Midjourney
По словам Ивана Соловьева, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, в уходящем году мошенники действовали по нескольким схемам.

Эксперт рассказал, что злоумышленники все время создают новые механизмы обмана — со временем прежние почти перестают работать. После запуска очередной обманной схемы самой «удачной» для правонарушителей становится первая неделя, когда большое количество людей попадается на их крючок. Затем прибыль снижается — начинают действовать превентивные меры.

Поэтому нарушители уже не совершают звонки, имитирующие звонок из банка или кабинета сотрудника полиции, пишет RT.

Эксперт заявил, что в этом году злоумышленники обманом принуждали граждан к оформлению кредитов и повреждению государственных и административных объектов; совершали звонки от имени сотовой компании, заявляя о необходимости использовать данные полученного смс для сохранения номера; сообщали о соцвыплате, для получения которой требуется предоставить данные карты банка или ввести смс-код; просили отдать голос за знакомого в конкурсе; звонили с предложением об обновлении соцкарты; и под видом руководителя жертвы просили помочь «сотруднику» спецслужб, который сейчас позвонит.

Подпишитесь
Прокуратура запретила Мавлиеву проводить слушания о застройке в центре Уфы
Вчера, 12:18
Тело 26-летнего полицейского нашли в Башкирии: известны первые подробности
Вчера, 12:13
Для больниц Уфе закупили потенциально опасное медицинское оборудование
Вчера, 11:31
«Ёлки — 2»: в Уфе скандального поставщика вновь уличили в нарушениях
Вчера, 10:06
Отсидевшему за чужое преступление 13 лет Фатхулле Исхакову снизили сумму компенсации
Вчера, 12:22
«Ёлка есть — Уфа гуляем»: Куница стала лицом новогодней кампании Яндекс Карт в Уфе
Вчера, 09:04