В Уфе перекроют движение в центре города

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Чтобы обеспечить безопасное проведение праздничных мероприятий, связанных с Новым годом, будет введена временная мера в виде закрытия участка улицы Крупской, между Чернышевского и Кирова.
Ограничение будет действовать с 26 декабря, начиная с 21:00, и до 27 декабря, заканчивая в 15:00.
Организаторы просят жителей и гостей города проявить понимание к этим временным изменениям и принять их во внимание при планировании предстоящих поездок.