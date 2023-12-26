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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

В Уфе перекроют движение в центре города

В Уфе перекроют движение в центре города

26 декабря 2023, 15:58
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

Чтобы обеспечить безопасное проведение праздничных мероприятий, связанных с Новым годом, будет введена временная мера в виде закрытия участка улицы Крупской, между Чернышевского и Кирова.

Ограничение будет действовать с 26 декабря, начиная с 21:00, и до 27 декабря, заканчивая в 15:00.

Организаторы просят жителей и гостей города проявить понимание к этим временным изменениям и принять их во внимание при планировании предстоящих поездок.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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