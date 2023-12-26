В предновогодний период среди свердловчан стали популярными подарки для здоровья

Заметно увеличился спрос на подарки «из аптеки» и в Свердловской области. По данным «Здравсити», за текущий месяц товаров в категории аптечной косметики было продано на 13% больше, чем в ноябре, а количество проданных упаковок витаминов за этот период выросло на 36%. На волне растущей популярности здорового образа жизни дарить подарки в виде наборов для здоровья и красоты стало трендом.