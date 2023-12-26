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В предновогодний период среди свердловчан стали популярными подарки для здоровья

В предновогодний период среди свердловчан стали популярными подарки для здоровья

26 декабря 2023, 07:49
Фото: пресс-служба «Здравсити»
Перед Новым годом на аптечную продукцию наблюдается ажиотаж. Как правило, в декабре продажи лекарственных средств и других аптечных товаров в среднем на 20% выше, чем в ноябре.

Как отметили в маркетплейсе здоровья «Здравсити», все большую долю в продажах стали занимать витамины и косметика. Эти товары люди покупают в качестве новогодних подарков, пишет tagilcity.ru.

Заметно увеличился спрос на подарки «из аптеки» и в Свердловской области. По данным «Здравсити», за текущий месяц товаров в категории аптечной косметики было продано на 13% больше, чем в ноябре, а количество проданных упаковок витаминов за этот период выросло на 36%. На волне растущей популярности здорового образа жизни дарить подарки в виде наборов для здоровья и красоты стало трендом.

Стоит отметить, что значительную роль в росте спроса в этом месяце играют и различные акции, которые аптечные сервисы устраивают в преддверии новогодних праздников на данные категории товаров.

Наряду с повышением спроса на косметику и витамины покупатели в декабре приобретают больше лекарств. Это связано с разгаром вирусных заболеваний в зимний сезон, а также с пищевыми расстройствами и обострениями хронических болезней, которые часто случаются в новогодние праздники. На этом заострил внимание руководитель департамента онлайн-продаж «Здравсити» Илья Николаев.

«Поэтому декабрь — период, когда покупают не только подарки для здоровья, но и пополняют домашнюю аптечку», — сделал вывод Николаев.

Эксперт объяснил повышенную динамику аптечных продаж в декабре и тем, что население опасается инфляционного роста, поэтому запасается лекарствами впрок.

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