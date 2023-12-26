В Башкирии мужчина упал в колодец и потерял сознание

В Ишимбае на улице Жуковского случился инцидент: работник сауны залез в колодец, чтобы произвести ремонт скважины. Во время работ, мужчина потерял сознание прямо в колодце. Его отсутствие вызвало беспокойство у коллег, которые пошли проверить, всё ли в порядке. Они обнаружили его в бессознательном состоянии, неспособного двигаться и говорить.