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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Ишимбае во время ремонтных работ, мужчина провалился в колодец

В Башкирии мужчина упал в колодец и потерял сознание

26 декабря 2023, 09:28
Фото: 1MI

В Ишимбае во время ремонтных работ, мужчина провалился в колодец

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В Ишимбае на улице Жуковского случился инцидент: работник сауны залез в колодец, чтобы произвести ремонт скважины. Во время работ, мужчина потерял сознание прямо в колодце. Его отсутствие вызвало беспокойство у коллег, которые пошли проверить, всё ли в порядке. Они обнаружили его в бессознательном состоянии, неспособного двигаться и говорить.

На место происшествия прибыла команда МЧС России. Пожарный, включив аппарат защиты органов дыхания и зрения, спустился в колодец, где мужчина находился на глубине 2,5 метра. С помощью веревки пострадавшего удалось поднять на поверхность.

После спасения, мужчина был передан медикам. Фельдшер осмотрел его и отправил в медицинское учреждение, где был поставлен предварительный диагноз — отравление неизвестным газом.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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