В Башкирии мужчина упал в колодец и потерял сознание

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Ишимбае на улице Жуковского случился инцидент: работник сауны залез в колодец, чтобы произвести ремонт скважины. Во время работ, мужчина потерял сознание прямо в колодце. Его отсутствие вызвало беспокойство у коллег, которые пошли проверить, всё ли в порядке. Они обнаружили его в бессознательном состоянии, неспособного двигаться и говорить.
На место происшествия прибыла команда МЧС России. Пожарный, включив аппарат защиты органов дыхания и зрения, спустился в колодец, где мужчина находился на глубине 2,5 метра. С помощью веревки пострадавшего удалось поднять на поверхность.
После спасения, мужчина был передан медикам. Фельдшер осмотрел его и отправил в медицинское учреждение, где был поставлен предварительный диагноз — отравление неизвестным газом.