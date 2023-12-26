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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Уфа оказалась в топе самых жарких городов России 2023 года

Уфа вошла в топ самых жарких городов России в 2023 году

26 декабря 2023, 13:00
Фото: Midjourney

Уфа оказалась в топе самых жарких городов России 2023 года

Исследование провели аналитики «Яндекс Погоды»

В 2023 году рекордные тепловые показатели были зафиксированы в Уфе, Челябинске и Омске, где температуры поднимались до отметок в 41 и 40 градусов по Цельсию. Эти данные выявили аналитики сервиса «Яндекс Погоды».

Также специалисты обнаружили, что в 2023 году больше всего солнечных дней было в Краснодаре (116 дней) и Уфе (115 дней). Однако Красноярск оказался наименее солнечным городом, здесь было всего 73 солнечных дня.

Специалисты отмечают, что 10 января в населенном пункте Оленек, который находится в Республике Саха, была зафиксирована самая низкая температура воздуха. В этот день термометр показал -60 градусов.

Также, по мнению экспертов, Нижний Новгород стал самым снежным и дождливым городом, где осадки шли 108 дней в году.

Ранее Mkset сообщал, что в Уфе был побит температурный рекорд. 21 декабря, температура воздуха составляла +3,9°, что является абсолютным максимумом с 1982 года.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Аномальная жара#Виалина Ахсанова
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