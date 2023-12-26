Уфа вошла в топ самых жарких городов России в 2023 году

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В 2023 году рекордные тепловые показатели были зафиксированы в Уфе, Челябинске и Омске, где температуры поднимались до отметок в 41 и 40 градусов по Цельсию. Эти данные выявили аналитики сервиса «Яндекс Погоды».
Также специалисты обнаружили, что в 2023 году больше всего солнечных дней было в Краснодаре (116 дней) и Уфе (115 дней). Однако Красноярск оказался наименее солнечным городом, здесь было всего 73 солнечных дня.
Специалисты отмечают, что 10 января в населенном пункте Оленек, который находится в Республике Саха, была зафиксирована самая низкая температура воздуха. В этот день термометр показал -60 градусов.
Также, по мнению экспертов, Нижний Новгород стал самым снежным и дождливым городом, где осадки шли 108 дней в году.
Ранее Mkset сообщал, что в Уфе был побит температурный рекорд. 21 декабря, температура воздуха составляла +3,9°, что является абсолютным максимумом с 1982 года.