Цены на коммуналку, упавший в колодец мужчина и магнитные бури

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Последние астрономические наблюдения показывают, что на Солнце произошло несколько интенсивных вспышек. Специалисты предупреждают, что 27 декабря ожидается мощная магнитная буря. Люди, страдающие от метеозависимости, могут испытывать головокружение, обострение хронических заболеваний, боли в суставах и скачки артериального давления. Специалисты также отмечают, что магнитная буря будет длиться от 2 до 5 дней.
Глава региона Радий Хабиров распорядился установить максимальные проценты роста цен на коммунальные услуги на 2024–2028 годы. До 30 июня 2024 года цены меняться не будут. Во всех районах и городах республики предельный индекс роста тарифов составляет 13,6% — на столько можно будет поднять цены с 1 июля 2024 года. Максимум роста цен на водоснабжение и водоотведение составит 14%, на отопление — 12%, газоснабжение — 11,2%, вывоз мусора — 10%, электричество — 8,9%.
В Ишимбае на улице Жуковского случился инцидент: работник сауны залез в колодец, чтобы произвести ремонт скважины. Во время работ, мужчина потерял сознание прямо в колодце. Его отсутствие вызвало беспокойство у коллег, которые пошли проверить, всё ли в порядке. Они обнаружили его в бессознательном состоянии, неспособного двигаться и говорить. На место происшествия прибыла команда МЧС России. После спасения, мужчина был передан медикам. Фельдшер осмотрел его и отправил в медицинское учреждение, где был поставлен предварительный диагноз — отравление неизвестным газом.
Ильшат Фахрутдинов, заместитель руководителя отдела по инфраструктурным проектам в Уфе, сообщил на пресс-конференции в минтрансе Башкирии, что реконструкция моста в Шакше, который проходит через Уфимскую реку в районе улицы Перспективной, опережает график. Несмотря на то, что срок окончания работ по контракту намечен на начало 2025 года, команда рассчитывает закончить процесс к концу 2024 года.
Башкирия получит дополнительные 34,5 млн рублей на поддержку медицины. Средства выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Правительство России уже распоряжалось выделить 30,5 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Из них нашей республике достались 778,8 млн рублей. В этот раз всего выделено 7,77 млрд рублей. Средства будут распределены между территориальными фондами ОМС и пойдут на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.