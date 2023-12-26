Стало известно где ограничат парковку и движение машин на Рождество и Крещение в Уфе

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Во время Рождественских и Крещенских праздников, Уфимские власти введут ограничения на стоянку и проезд тяжеловесного транспорта в связи с мерами антитеррористической безопасности.
Согласно информации от Минтранса РБ, движение транспорта будет ограничено возле 16 храмов столицы республики в ночь с 6 на 7 января во время Рождества и в ночь с 18 на 19 января во время Крещения.
Так, ограничения коснутся улицы Маяковского, пространства между Архитектурной и Калинина, участка Бехтерева до дома №1/1 по улице Менделеева, Кирова между Айской и Ветошникова, Амурская и Крестьянская вдоль кафедрального собора Рождества Богородицы и улица Бикбая, где находится местный проезд рядом с домом №32.
Доступ к зонам вокруг шестнадцати храмов будет ограничен для большегрузной техникой и заградительными конструкциями.