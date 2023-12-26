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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Уфе ограничат парковку и движение машин во время религиозных праздников

Стало известно где ограничат парковку и движение машин на Рождество и Крещение в Уфе

26 декабря 2023, 14:03
Фото: пресс-служба Минтранса РБ

В Уфе ограничат парковку и движение машин во время религиозных праздников

Об этом информирует пресс-служба Минтранса РБ.

Во время Рождественских и Крещенских праздников, Уфимские власти введут ограничения на стоянку и проезд тяжеловесного транспорта в связи с мерами антитеррористической безопасности.

Согласно информации от Минтранса РБ, движение транспорта будет ограничено возле 16 храмов столицы республики в ночь с 6 на 7 января во время Рождества и в ночь с 18 на 19 января во время Крещения.

Так, ограничения коснутся улицы Маяковского, пространства между Архитектурной и Калинина, участка Бехтерева до дома №1/1 по улице Менделеева, Кирова между Айской и Ветошникова, Амурская и Крестьянская вдоль кафедрального собора Рождества Богородицы и улица Бикбая, где находится местный проезд рядом с домом №32.

Доступ к зонам вокруг шестнадцати храмов будет ограничен для большегрузной техникой и заградительными конструкциями.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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