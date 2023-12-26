Спрос на облачные услуги в Башкирии за год вырос в 1,6 раза

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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В Республике Башкортостан этот показатель за аналогичный период увеличился в 1,6 раза.
«Облачными лидерами» в ПФО стали компании из сферы производства (порядка 25% от всех пользователей). Сфера предоставления услуг занимает второе место в портфеле провайдера (23%). Также в список лидеров вошли компании из оптовой и розничной торговли и сферы разработки (20%) и из строительства (6%). В Башкортостане, в частности, прирост по числу компаний, пользующихся облачными решениями в 2023 году, составил 56%.
Компании ПФО особенно активно использовали виртуальную инфраструктуру — на её долю пришлось 62% контрактов. Также 35% клиентов провайдера пользовались резервным копированием данных в облаке, 13% — виртуальным диском и объектным хранилищем, 5% — офисным ПО в облаке.
Больше всего затраты компаний в округе выросли на офисное ПО в облаке — в 4,3 раза, катастрофоустойчивую инфраструктуру — в 2,6 раза, резервное копирование данных в облаке — в 2,2 раза, сервис управления распределенными сетями (SD-WAN) — в 1,3 раза.
— В 2023 году мы зафиксировали заметный рост интереса к облачным сервисам в Башкирии у крупных производственных компаний, а также у представителей среднего и малого бизнеса. Таким образом бизнес уходит от серьезных капиталовложений и покупки «железа»: вы платите за ежемесячную подписку, от которой можете легко отказаться. К примеру, для АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» в нашем облаке развернули ключевые бизнес-системы: 1С, CRM-сервисы, корпоративная почта и базы данных, что позволило обеспечить экономию до 25% ежемесячно, — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.