Спрос на облачные услуги в Башкирии за год вырос в 1,6 раза

— В 2023 году мы зафиксировали заметный рост интереса к облачным сервисам в Башкирии у крупных производственных компаний, а также у представителей среднего и малого бизнеса. Таким образом бизнес уходит от серьезных капиталовложений и покупки «железа»: вы платите за ежемесячную подписку, от которой можете легко отказаться. К примеру, для АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» в нашем облаке развернули ключевые бизнес-системы: 1С, CRM-сервисы, корпоративная почта и базы данных, что позволило обеспечить экономию до 25% ежемесячно, — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.