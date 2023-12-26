Сильная магнитная буря накроет жителей Башкирии: названы конкретные даты

Специалисты также отмечают, что магнитная буря будет длиться от 2 до 5 дней и предупреждают о потенциальных негативных последствиях для здоровья. Люди, страдающие от метеозависимости, могут испытывать головокружение, обострение хронических заболеваний, боли в суставах и скачки артериального давления.