Сильная магнитная буря накроет жителей Башкирии: названы конкретные даты

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Последние астрономические наблюдения показывают, что на Солнце произошло несколько интенсивных вспышек. Специалисты предупреждают, что 27 декабря ожидается мощная магнитная буря, которая может вызвать сбои в работе электроники, спутниковой связи и электропроводки, сообщает издание «Новые известия».
Специалисты также отмечают, что магнитная буря будет длиться от 2 до 5 дней и предупреждают о потенциальных негативных последствиях для здоровья. Люди, страдающие от метеозависимости, могут испытывать головокружение, обострение хронических заболеваний, боли в суставах и скачки артериального давления.