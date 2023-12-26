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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Башкирию накроют магнитные бури накануне 2024 года

Сильная магнитная буря накроет жителей Башкирии: названы конкретные даты

26 декабря 2023, 11:14
Фото: Midjourney

Башкирию накроют магнитные бури накануне 2024 года

Действие бури начнется 27 декабря и будет продолжаться от 2 до 5 дней.

Последние астрономические наблюдения показывают, что на Солнце произошло несколько интенсивных вспышек. Специалисты предупреждают, что 27 декабря ожидается мощная магнитная буря, которая может вызвать сбои в работе электроники, спутниковой связи и электропроводки, сообщает издание «Новые известия».

Специалисты также отмечают, что магнитная буря будет длиться от 2 до 5 дней и предупреждают о потенциальных негативных последствиях для здоровья. Люди, страдающие от метеозависимости, могут испытывать головокружение, обострение хронических заболеваний, боли в суставах и скачки артериального давления.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Магнитные бури#Прогноз магнитных бурь#Виалина Ахсанова
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