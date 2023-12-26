Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Ильшат Фахрутдинов, заместитель руководителя отдела по инфраструктурным проектам в Уфе, сообщил на пресс-конференции в минтрансе Башкирии, что реконструкция моста в Шакше, который проходит через Уфимскую реку в районе улицы Перспективной, опережает график. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
Несмотря на то, что срок окончания работ по контракту намечен на начало 2025 года, команда рассчитывает закончить процесс к концу 2024 года.
Напомним, что мост закрыли на капитальный ремонт 31 июля 2023 года. Срок службы сооружения составит 50 лет. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.