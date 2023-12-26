Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока

Ильшат Фахрутдинов, заместитель руководителя отдела по инфраструктурным проектам в Уфе, сообщил на пресс-конференции в минтрансе Башкирии, что реконструкция моста в Шакше, который проходит через Уфимскую реку в районе улицы Перспективной, опережает график. Об этом сообщает ИА «Башинформ».