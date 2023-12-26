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Шакшинский мост в Уфе планируется открыть досрочно

Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока

26 декабря 2023, 09:58
Фото: 1MI

Шакшинский мост в Уфе планируется открыть досрочно

После проведения капитального ремонта, ожидается, что мост прослужит ещё 50 лет.

Ильшат Фахрутдинов, заместитель руководителя отдела по инфраструктурным проектам в Уфе, сообщил на пресс-конференции в минтрансе Башкирии, что реконструкция моста в Шакше, который проходит через Уфимскую реку в районе улицы Перспективной, опережает график. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Несмотря на то, что срок окончания работ по контракту намечен на начало 2025 года, команда рассчитывает закончить процесс к концу 2024 года.

Напомним, что мост закрыли на капитальный ремонт 31 июля 2023 года. Срок службы сооружения составит 50 лет. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мост#Реконструкция моста#Виалина Ахсанова#Шакшинский мост
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