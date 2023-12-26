Рокировка: чиновник из Башкирии недалеко уехал

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Бывший мэр Белорецка Кирилл Егупов получил новую должность. О кадровых изменениях сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Кирилл Егупов объяви об отставке по собственному желанию несколько дней назад.
Чиновник остался на госслужбе, для чего ему не пришлось переезжать — новым рабочим местом стала администрация своего же Белорецкого района. Там он будет работать заместителем главы администрации по кадровым вопросам по начальством Андрея Иванюты.
Вчера господин Егупов стал обладателем почётной грамоты Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан «за значительный вклад в развитие местного самоуправления и активную общественную деятельность».
В Белорецке исполняющим обязанности градоначальника стала Ксения Горелова. В другом башкирском городе определились с новым главой. Ранее он руководил горсоветом и работал врачом-наркологом.