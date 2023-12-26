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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Бывший мэр города в Башкирии нашёл новое рабочее место

Рокировка: чиновник из Башкирии недалеко уехал

26 декабря 2023, 08:20
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Бывший мэр города в Башкирии нашёл новое рабочее место

Без работы бывший градоначальник не пробыл и месяца.

Бывший мэр Белорецка Кирилл Егупов получил новую должность. О кадровых изменениях сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Кирилл Егупов объяви об отставке по собственному желанию несколько дней назад.

Глава администрации Белорецка Кирилл Егупов досрочно покинул свою должность
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Чиновник остался на госслужбе, для чего ему не пришлось переезжать — новым рабочим местом стала администрация своего же Белорецкого района. Там он будет работать заместителем главы администрации по кадровым вопросам по начальством Андрея Иванюты.

Вчера господин Егупов стал обладателем почётной грамоты Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан «за значительный вклад в развитие местного самоуправления и активную общественную деятельность».

В Белорецке исполняющим обязанности градоначальника стала Ксения Горелова. В другом башкирском городе определились с новым главой. Ранее он руководил горсоветом и работал врачом-наркологом.

#Общество#Уфа#Чиновник#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Белорецкий район
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