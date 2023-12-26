Песни, танцы и аниматоры: в мэрии рассказали, как Уфа отпразднует Новый год

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В Уфе, в новогоднюю ночь, на площади имени Ленина, будет организован праздничный музыкальный марафон с участием артистов. Программа начнется в 21:00 31 декабря и завершится в 02:00 1 января.
На сцене у Русдрамтеатра выступят различные артисты: певцы и танцоры, народные и заслуженные артисты. Среди них будут Алмас Гафаров, Рамиль Ихсанов, Александр Петров, Радиф Зарипов, Тимур Рамазанов, Фирзина Абдуллина, Илира Гилязова, Алтынай Валитов и Айтуган Вальмухаметов. Артисты театра песни «Притяжение» Городского Дворца культуры Ляйсан Саратовой, Радмира Хасанова, Алина Гатауллина, Алмаз Аюпов, Марина Васильева, Динар Файзуллин, Динар Кускильдин, Светлана Сахабутдинова и Хайдар Мухтаров порадуют зрителей зажигательными песнями. Оркестр «Бишбармак» представит большое музыкальное представление.
Праздничное настроение усилят интерактивные развлечения от аниматоров и неотъемлемые персонажи новогодних праздников — Дед Мороз и Снегурочка.
Вход свободный.