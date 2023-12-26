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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В Уфе пройдёт новогодний музыкальный марафон в ночь с 31 декабря на 1 января

Песни, танцы и аниматоры: в мэрии рассказали, как Уфа отпразднует Новый год

26 декабря 2023, 14:57
Фото: 1MI

В Уфе пройдёт новогодний музыкальный марафон в ночь с 31 декабря на 1 января

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы

В Уфе, в новогоднюю ночь, на площади имени Ленина, будет организован праздничный музыкальный марафон с участием артистов. Программа начнется в 21:00 31 декабря и завершится в 02:00 1 января.

На сцене у Русдрамтеатра выступят различные артисты: певцы и танцоры, народные и заслуженные артисты. Среди них будут Алмас Гафаров, Рамиль Ихсанов, Александр Петров, Радиф Зарипов, Тимур Рамазанов, Фирзина Абдуллина, Илира Гилязова, Алтынай Валитов и Айтуган Вальмухаметов. Артисты театра песни «Притяжение» Городского Дворца культуры Ляйсан Саратовой, Радмира Хасанова, Алина Гатауллина, Алмаз Аюпов, Марина Васильева, Динар Файзуллин, Динар Кускильдин, Светлана Сахабутдинова и Хайдар Мухтаров порадуют зрителей зажигательными песнями. Оркестр «Бишбармак» представит большое музыкальное представление.

Праздничное настроение усилят интерактивные развлечения от аниматоров и неотъемлемые персонажи новогодних праздников — Дед Мороз и Снегурочка.

Вход свободный.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Виалина Ахсанова
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