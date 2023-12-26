Надо лишать лицензий: мэр Уфы Мавлиев разочарован действиями управляющих компаний

Начальник Управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин на оперативном совещании городской администрации доложил, что с 18 по 24 декабря из-за гололёда пострадали 224 человека, 36 из которых — дети. Больше всего обратившихся в травмпункты — в Октябрьском и Советском районах. Госпитализировано 6 человек — по 2 в Кировском и Орджоникидзевском районах и по 1 в Советском и Дёмском районах. С 26 октября в Уфе из-за гололёда пострадало 810 человек.