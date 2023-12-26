Надо лишать лицензий: мэр Уфы Мавлиев разочарован действиями управляющих компаний

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев считает, что нужно лишать лицензий те управляющие компании, которые не справляются с обязанностями по очистке дворов от льда и снега.
Начальник Управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин на оперативном совещании городской администрации доложил, что с 18 по 24 декабря из-за гололёда пострадали 224 человека, 36 из которых — дети. Больше всего обратившихся в травмпункты — в Октябрьском и Советском районах. Госпитализировано 6 человек — по 2 в Кировском и Орджоникидзевском районах и по 1 в Советском и Дёмском районах. С 26 октября в Уфе из-за гололёда пострадало 810 человек.
Глава Кировского района, где с начала «гололёдного сезона» пострадал 171 человек, заявил, что большая часть инцидентов происходит в придомовых территориях, за которые ответственны управляющие компании.
Ратмир Мавлиев заявил, что «в тех районах, где такие ситуации могут возникать, надо лишать лицензий».
— Другого я не вижу выхода из ситуации.
В качестве меры профилактики он предложил взаимодействие с Госжилинспекцией и надзорными органами.