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На госпаблики с прошлого года подписались 50 миллионов россиян

На госпаблики с прошлого года подписались 50 миллионов россиян

26 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI
1 декабря 2022 года начал действовать закон о создании официальных страниц госучреждений в социальной сети «ВКонтакте»: школ, больниц, горадминистраций, библиотек. За это время число госпабликов достигло 175 тысяч, а количество подписчиков — примерно 50 миллионов.

Больше всего страниц заведено в сфере образования — 83 тысячи госпабликов. Каждый третий россиянин подписан хотя бы на одну официальную страницу госучреждения. Всего подписчиками госпабликов являются 55% интернет-аудитории страны, передает 56orb.ru.

Заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов рассказал, что госпаблики позволяют людям получать от госорганов достоверную информацию удобным способом — через соцсети.

«За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тысяч госпабликов, на них подписано примерно 50 миллионов человек», — сказал Олег Качанов.

Координатор по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с администрациями субъектов РФ на базе центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Например, онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 тысяч человек. Еще 46 тысяч администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.

Замглавы АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что в стране появилась новая специальность — администратор госпаблика. В основном его функции возлагаются на обычных сотрудников госучреждений.

«Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в Сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года», — заявил Андрей Цепелев.

Кроме информационной функции, госпаблики выполняют роль помощника граждан. В 2023 году в них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Востребованность подобных сервисов растет. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тысяч госпабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. Только за ноябрь услуги получили более пяти тысяч человек.

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