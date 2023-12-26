На госпаблики с прошлого года подписались 50 миллионов россиян

Кроме информационной функции, госпаблики выполняют роль помощника граждан. В 2023 году в них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Востребованность подобных сервисов растет. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тысяч госпабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. Только за ноябрь услуги получили более пяти тысяч человек.