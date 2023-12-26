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Эксперт Шнейдерман: перед новым годом рубль испытывает давление

Эксперт Шнейдерман: перед новым годом рубль испытывает давление

26 декабря 2023, 18:41
Фото: Midjourney
По заявлению главы департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, курс нацвалюты Евросоюза в ближайшие дни не поднимется выше 102,5 рубля.

Аналитик рассказал, что с начала текущего месяца доллар дешевеет по отношению к ключевым мировым валютам, поскольку ФРС Соединенных Штатов смягчило свою финансовую политику. Евро также стабильно укрепляется относительно нацвалюты США — за несколько недель его подорожание к доллару практически достигло 3%. Смягчение политики пока не входит в планы ЕЦБ. Невзирая на очевидные трудности Евросоюза, его валюта все еще сохраняет привлекательность для инвесторов.

В интервью представителям RT специалист отметил, что нацвалюта России всегда испытывает давление перед январскими выходными. Спрос на валюту зарубежных государств увеличен, наблюдается и повышение волатильности.

Эксперт подчеркнул, что на фоне старта налогового периода едва ли курс евро в уходящем году поднимется выше 102,5 рубля.

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