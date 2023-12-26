Эксперт Шнейдерман: перед новым годом рубль испытывает давление

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Аналитик рассказал, что с начала текущего месяца доллар дешевеет по отношению к ключевым мировым валютам, поскольку ФРС Соединенных Штатов смягчило свою финансовую политику. Евро также стабильно укрепляется относительно нацвалюты США — за несколько недель его подорожание к доллару практически достигло 3%. Смягчение политики пока не входит в планы ЕЦБ. Невзирая на очевидные трудности Евросоюза, его валюта все еще сохраняет привлекательность для инвесторов.
В интервью представителям RT специалист отметил, что нацвалюта России всегда испытывает давление перед январскими выходными. Спрос на валюту зарубежных государств увеличен, наблюдается и повышение волатильности.
Эксперт подчеркнул, что на фоне старта налогового периода едва ли курс евро в уходящем году поднимется выше 102,5 рубля.