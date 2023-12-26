Эксперт Шнейдерман: перед новым годом рубль испытывает давление

Аналитик рассказал, что с начала текущего месяца доллар дешевеет по отношению к ключевым мировым валютам, поскольку ФРС Соединенных Штатов смягчило свою финансовую политику. Евро также стабильно укрепляется относительно нацвалюты США — за несколько недель его подорожание к доллару практически достигло 3%. Смягчение политики пока не входит в планы ЕЦБ. Невзирая на очевидные трудности Евросоюза, его валюта все еще сохраняет привлекательность для инвесторов.