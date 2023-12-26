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В Башкирии заведено уголовное дело из-за драки в кадетском корпусе

Драка детей в кадетском корпусе им. Достовалова в Башкирии привела к уголовному делу

26 декабря 2023, 09:09
Фото: 1MI

В Башкирии заведено уголовное дело из-за драки в кадетском корпусе

16-летний парень нанёс тяжкий вред здоровью соседу по комнате.

В Ишимбае два учащихся кадетского корпуса подрались, вследствие чего один из них получил тяжкий вред здоровью. Заведено уголовное дело.

Пресс-служба Следственного управления по Республике Башкортостан сообщает, что два кадета 16 и 15 лет поссорились. Старший ударил одноклассника несколько раз в туловище, из-за чего его пришлось госпитализировать в медучреждение Стерлитамака.

По данным прокуратуры, мальчики учатся в 9 классе, а конфликт произошёл после уроков. Следственный отдел по Ишимбаю заведено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура начала проверку учебного учреждения в части безопасности пребывания детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, а также охраны здоровья граждан и правильности оказания медицинской помощи.

Правоохранители проводят следственные действия подозреваемого, анализируют условия проживания кадетов, допрашивают родителей и учителей. Руководство и ответственные лица Башкирского кадетского корпуса им. Доставалова получат правовую оценку.

#Происшествия#Прокуратура#Следственный комитет#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Ишимбай
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