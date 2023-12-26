Драка детей в кадетском корпусе им. Достовалова в Башкирии привела к уголовному делу

По данным прокуратуры, мальчики учатся в 9 классе, а конфликт произошёл после уроков. Следственный отдел по Ишимбаю заведено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура начала проверку учебного учреждения в части безопасности пребывания детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, а также охраны здоровья граждан и правильности оказания медицинской помощи.