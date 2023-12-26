Драка детей в кадетском корпусе им. Достовалова в Башкирии привела к уголовному делу

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Ишимбае два учащихся кадетского корпуса подрались, вследствие чего один из них получил тяжкий вред здоровью. Заведено уголовное дело.
Пресс-служба Следственного управления по Республике Башкортостан сообщает, что два кадета 16 и 15 лет поссорились. Старший ударил одноклассника несколько раз в туловище, из-за чего его пришлось госпитализировать в медучреждение Стерлитамака.
По данным прокуратуры, мальчики учатся в 9 классе, а конфликт произошёл после уроков. Следственный отдел по Ишимбаю заведено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура начала проверку учебного учреждения в части безопасности пребывания детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, а также охраны здоровья граждан и правильности оказания медицинской помощи.
Правоохранители проводят следственные действия подозреваемого, анализируют условия проживания кадетов, допрашивают родителей и учителей. Руководство и ответственные лица Башкирского кадетского корпуса им. Доставалова получат правовую оценку.