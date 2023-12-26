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Updated Сегодня, 10:40

Бывший директор «Уфанефтемаш» уклонился от уплаты налогов в сумме 170 млн рублей

Бывший директор «Уфанефтемаш» уклонился от уплаты налогов в сумме 170 млн рублей

26 декабря 2023, 10:37
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ

В отношении бывшего директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью «Уфанефтемаш» прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

В ходе расследования было установлено, что в течение 2016 и 2017 годов мужчина учредил фальшивые контракты с подставными компаниями. За счет искажения данных о финансовых операциях в налоговых декларациях, организация избежала выплаты НДС на сумму примерно в 170 миллионов рублей. В рамках обеспечительных мер был наложен арест на имущество и дебиторскую задолженность компании, а также на собственность обвиняемого, общей стоимостью свыше 205 млн рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело было направлено в Кировский районный суд.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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