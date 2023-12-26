Бывший директор «Уфанефтемаш» уклонился от уплаты налогов в сумме 170 млн рублей

В ходе расследования было установлено, что в течение 2016 и 2017 годов мужчина учредил фальшивые контракты с подставными компаниями. За счет искажения данных о финансовых операциях в налоговых декларациях, организация избежала выплаты НДС на сумму примерно в 170 миллионов рублей. В рамках обеспечительных мер был наложен арест на имущество и дебиторскую задолженность компании, а также на собственность обвиняемого, общей стоимостью свыше 205 млн рублей.