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Бойцы ВС России захватили редкий трофей — литовскую станцию РЭБ

Бойцы ВС России захватили редкий трофей — литовскую станцию РЭБ

26 декабря 2023, 19:04
Фото: 1MI
Российские военные из 348-го полка, принимавшие участие в штурме позиций «Азова»* на Краснолиманском направлении, захватили редкий трофей — литовскую станцию радиоэлектронной борьбы Sky Wiper Omni.

После успешного захвата, устройство было доставлено на специализированный завод для проведения дальнейших исследований. Напомним, что Украина ранее приобрела 50 подобных устройств.

Как сообщает военный корреспондент RT Игорь Жданов, данная радиостанция используется для противодействия разведывательным и камикадзе-дронам, а её ключевой особенностью является высокая мобильность. Она может быть установлена на различную технику, например, для обеспечения защиты танков или автотранспортных средств эвакуации, и способна работать в течение 24 часов в сутки.

«Станция проявила выдающуюся стойкость даже к взрыву боеприпасов в бронебойном кожухе», — подчеркнул Жданов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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