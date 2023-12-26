Бойцы ВС России захватили редкий трофей — литовскую станцию РЭБ

Как сообщает военный корреспондент RT Игорь Жданов, данная радиостанция используется для противодействия разведывательным и камикадзе-дронам, а её ключевой особенностью является высокая мобильность. Она может быть установлена на различную технику, например, для обеспечения защиты танков или автотранспортных средств эвакуации, и способна работать в течение 24 часов в сутки.